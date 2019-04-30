Ekonomist Uğur Civelek, Türkiye ekonomisinin durumuna ilişkin "Oldukça ciddi bir durum var. İş dünyasının nakit akım sorunlarında herhangi bir düzelme olmadı. Maliye hesapları ile piyasa fiyatı arasında uyumsuzluk var. Yaşanan büyük belirsizliklerden kaynaklanıyor, bu. Bu koşullarda istihdamı korumak, üretimi korumak her geçen gün zorlaşıyor. Konkordato başvuruları zorlaştırılmış olabilir ama sorun çözüm yoluna girmedi, sıkıntı ciddi" dedi

Ekonomist Uğur Civelek, Ulusal Kanal'da Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi programında, Türkiye ekonomisinin durumunu değerlendirdi.



Civelek, şunları söyledi:



"Oldukça ciddi bir durum var. İş dünyasının nakit akım sorunlarında herhangi bir düzelme olmadı. Yılın ilk 3 ayında maliye politikası gevşetildi ama bu yeterli olamadı. Seçimden hemen sonra banka kredilerinde bir daralma var. Zaten öncesinde kamu bankaları fazla mesai yapıyordu. Sorun çözülmedi. 3 aydan uzun vadeli hiç kimse mal alamıyor. Satarsa da parasını tahsil etmede sıkıntılar yaşıyor. Banka kredilerinde problem var. Nakit akışlarında problem, çok yüksek. Bu, birinci husus. İkincisi, maliye hesapları ile piyasa fiyatı arasında uyumsuzluk var. Yaşanan büyük belirsizliklerden kaynaklanıyor, bu. Bu koşullarda istihdamı korumak, üretimi korumak her geçen gün zorlaşıyor. Konkordato başvuruları zorlaştırılmış olabilir ama sorun çözüm yoluna girmedi, sıkıntı ciddi."



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