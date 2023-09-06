Ekonomistlerden Orta Vadeli Program ile ilgili ilk değerlendirmeler! "Dağ fare doğurdu!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilgili bakanlar ve bürokratların katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Orta Vadeli Program'ı (2024-2026) açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomideki yeni Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıklamasının ardından gözler ekonomistlerden gelecek ilk yorumlara çevrildi.

Konuyla ilgili Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu ile Aydınlık Gazetesi Ekonomi Müdürü Recep Erçin, ilk değerlendirmelerini Ulusal Kanal ekranlarında yaptı.

"ORTA VADELİ PROGRAM İÇİN DAĞ FARE DOĞURDU DİYEBİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Program ile ilgili değerlendirmeler bulunan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu, "Planlama kendini dayatıyor. İstedikleri kadar serbest piyasa, rekabet deseler de planlama kendini dayatıyor." dedi.

Hakan Topkurulu, Orta Vadeli Program konusunda sanki her şey güllük gülistanlık gibi açıklama yaptıklarını ancak rakamların sıkıntıları gösterdiğini ifade etti.

Hakan Topkurulu yaptığı değerlendirmeyi şöyle sürdürdü:

- Temmuz 2023 itibarıyla cari açık 57.8 milyar dolar. Bu tarihimizin en yüksek cari açığı. Turizm gelirlerinin en yüksek olduğu ayda bile bu böyle. Ama Orta Vadeli Program, cari açık 2023'te 43 milyar dolar olacak diyor. Ama nasıl azalacak? Ya turizm geliri artacak ya da Londra tefecilerinden para girer. Demek ki sıcak para girişi bekleniyor. Bunu sağlamanın tek yolu faizi artırmak. Zaten artırıyorlar.

- Türkiye'ye sıcak para girişi başladı. Ama bu faiz oranı yetmez. Muhtemelen daha da yükseltecekler. 2023 faiz giderleri 646 milyar dolar. 2024'te 1 trilyon 254 milyar görülüyor. Yani faiz giderleri %100 artırıyorlar. Bunun tek açıklaması: Politika faiz oranlarını yükselecekler. Yabancı sermaye teşvik edilecek.

- Cari açığı kapatamıyorlar, indiriyorlar. 2024'te de sonra 34.7 milyar dolara iniyor. Kapatma yok. 2025'te de 2026'da da yok. Cari açık kapanmadan hiçbir sorun çözülmez. Sadece vergi artışıyla enflasyon olmaz. Faiz artışı da enflasyonu tetikliyor. Orta Vadeli Program'da büyüme diyorsunuz ama işsizlik düşmüyor. 2026'da işsizlik 9.3'e düşüyor. Yani düşünemiyorlar. Ara eleman lazım. Yemek firmasında bulaşıkçı yok, aşçı yok ama gıda mühendisi kapıda bekliyor işsiz olarak. Türkiye'de çok ciddi bir çarpıklık var. Bu program bu sorunları düzeltmez.

- Avrupa'da G7 ülkelerinde durgunluk başladı. Dünya ticareti büyüme oranı düşüyor. Daralma var. Siz ihracatın üstüne gittiğiniz sürece hiçbir şeyi çözemezsiniz. Tekstil fabrikaları kapanmaya başladı. Önümüzdeki bir iki ay içinde bu yükselecek ve iflaslara gidecek.

- Yatırımcı dostu vergi düzenlemesi diyorlar. Bu büyük şirketlerden vergi almayacaksınız demektir. Dijital TL kayıt dışılığı yok eder. Bir an önce geçilmesi gerek. Orta Vadeli Program için "Dağ fare doğurdu." diyebiliriz.

"DOLAR KURU 50 TL'YE DOĞRU GİDİYOR"

Açıklanan Orta Vadeli Program ile ilgili Aydınlık Gazetesi Ekonomi Müdürü Recep Erçin de değerlendirmelerde bulundu.

Recep Erçin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- 1 ay önce Merkez Bankası orta noktası %58 olarak söylenen enflasyon şimdi 65 olarak görülüyor. Ekonomi yönetimi öngörüsüz. Dolar kuru 50 TL'ye doğru gidiyor. Tarıma ve depreme ağırlıklı bir Orta Vadeli Program.

- 2026 sonunda 2 trilyon TL'yi aşan bir faiz ödemesi olacak bütçeden. Bu da enteresan. Çok yüksek faiz ödeyeceğiz. Demek ki dış borçlanma artacak.