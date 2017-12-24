Ekonomiyi 2018 yılında neler bekliyor? Herkesi yakından ilgilendiren bu soruya yanıt aramak için İstanbul'da bir konferans yapıldı. Konferansın konuşmacıları İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ile Ekonomist Mustafa Pamukoğlu'ydu.

İşsiz sayısı giderek artıyor. Dış borç rakamı da iyi bir görüntü vermiyor.



2017 yılını düşe kalka kapatan ekonomiyi 2018 yılında ne bekliyor?



Ekonominin 2018 beklentileri İstanbul Kadıköy'de düzenlenen konferansta ele alındı.



Moderatörlüğünü Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak'ın yaptığı konferansın konuşmacıları İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ve Ekonomist Mustafa Pamukoğlu'ydu.



Ekonomiye ilişkin rakamları açıklayan Pamukoğlu, işsizlik ve dış borç sorununa dikkat çekti.



Görev Vakfı Başkanı da olan Pamukoğlu, 2018 yılında enflasyonda iyi bir tablo beklenmediğini söyledi, Türkiye'de üretim ekonomisine geçmesi gerektiğini vurguladı.



İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da "Ekonomide bazı sorunlar var" dedi, Türkiye'nin bağımsız bir ekonomi modeline sahip olması gerektiğini söyledi. Bir de öneri yaptı...



Üretim ekonomisi vurgusu yapan Bahçıvan "Yüksek teknoloji yatırımlarının desteklenmesi gerekir." dedi. Çin ve Rusya gibi ülkelerler de yakın ilşikiler kurulmasını önerdi.





HABER: OSMAN ERBİL- KAMERA: BÜLENT ÜNAL

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