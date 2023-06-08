Eksun Gıda (EKSUN)’dan dev ihale

Eksun Gıda firmasının duyurusuna göre, United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) tarafından açılan 15 lot'dan oluşan toplam 29.700 ton Buğday Unu Tedariki ihalesine şirketimizce teklif verildiği, bu durumun 19 Nisan 2023’te TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nün 'Toplam 1150 Adet Ayırıcı, Toprak Bıçağı ve Yedek Malzemeleri Alım İşi'' konulu ihalesinde ‘'300 Adet 170KV Ayırıcı ve Yedek Malzemeleri '' kısmında en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğunu bugün (07.06.2023) KAP’ta duyurdu.

Şirketin açıklaması şu şekilde oldu:

- United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) tarafından açılan 15 lot'dan oluşan toplam 29.700 ton Buğday Unu Tedariki ihalesine şirketimizce teklif verildiği 19.04.2023 tarihli açıklamamızla kamuya duyurulmuştu. İlgili ihalenin toplam 22.968 tondan oluşan, 12 lot'u şirketimizce kazanılmıştır. Şirketimiz uhdesinde kalan payın toplam bedeli 8.935.789,50 USD'dır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.

EKSUN GIDA BORSADA BUGÜN (08.06.2023) NASIL?

BİST100 bugün 12:19 itibariyle 5573,92 puandan ve % 0,23 artışla işlem görüyor iken,

EKSUN hisseleri 67,25 TL fiyatından ve % 1,13 yükselişte görünüyor.

EKSUN GIDA FİRMASININ FAALİYET KONUSU NEDİR?

Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:

- Her türlü tarım ürünleri almak, satmak; ithalat, ihracat ve transit ticaretini yapmak, ana girdileri tarıım ürünleri olan mamulleri kendi fabrikalarında üretmek veya ürettirmek, bu ürünleri almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, yurt içi ve yurt dışı nakliyelerini yapmak, yaptırmak.

- Her türlü un ve unlu mamullerini, katkılı veya karışım unlar, her türlü müsli ve çeşitleri, tam karışım veya premiksler, nişasta, pişirme yardımcıları, toz katkılar ve bunun gibi pastacılık mamullerini almak, satmak, imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek ve transit ticaretini yapmak, gibi şirket esas sözleşmesinde belirtilen konularda faaliyet göstermek faaliyetlerini yürütüyor.

- Eksun Gıda, endüstriyel un segmentinde Sinangil Profesyonel ürün grubu altındaki Ekmeklik, Çeşitlik, Tam Buğday, Gofretlik, Bisküvilik, Kek Un, Lüks Sandviçlik, Tostluk ve Ramazan Pidesi yapımında en çok tercih edilen Pidelik Atbazar markalarıyla üretimine devam ediyor. Bunun yanı sıra, perakende ürün grubunda ise Sinangil ve Gluten Yok markalarıyla bir mutfak markası olarak çok sayıda ürünü tüketicinin beğenisine sunuyor.

Kaynak: https://www.halkaarz.net/gida-firmasindan-80-milyon-liralik-ihale