Eksun Gıda halka arzına SPK’dan onay

Yaklaşık 96 bin metrekare açık ve kapalı alana sahip olan Eksun Gıda, yıllık 600.000 ton buğday kırma kapasitesi, organize dağıtım ağı ve yaklaşık 42.000 ton buğday depolama kapasitesiyle ülkemizin lider un üreticisi olarak biliniyor.

Gelirlerinin yaklaşık yüzde 25’i ihracattan oluşan Eksun Gıda’nın yıllık ihracat geliri 50 Milyon dolara ulaşırken, 30’dan fazla ülkeye ihracat yaparak bu alanda da sektörünün lider firmalarından olan Eksun Gıda’nın Batı Afrika, Endonezya ve Filipinler başlıca ihracat pazarları arasında yer alıyor.