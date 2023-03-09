Eksun Gıda halka arzına SPK’dan onay
Sermaye Piyasası Kurulu, 9 Mart tarihli haftalık bülteninde Eksun Gıda’nın halka arzına onay verdiğini açıkladı. 20.042.502 payın satışı yapılacak.
Eksun Gıda’nın yayınlanmış olan taslak izahnamesine göre, halka arz oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek. 20.042.502 adet payın satışı 48,90 TL’den yapılacak. Tüm payların satılması halinde, şirketin halka arz büyüklüğü 980.078.347,8 TL olacak.
EKSUN GIDA
İstanbul Sanayi Odası’nın 2021 yılı Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu sıralamasında 324.sırada yer aldı. Eksun Gıda, 30’dan fazla ülkeye 30 milyon doların üstündeki ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.
Yaklaşık 96 bin metrekare açık ve kapalı alana sahip olan Eksun Gıda, yıllık 600.000 ton buğday kırma kapasitesi, organize dağıtım ağı ve yaklaşık 42.000 ton buğday depolama kapasitesiyle ülkemizin lider un üreticisi olarak biliniyor.
Gelirlerinin yaklaşık yüzde 25’i ihracattan oluşan Eksun Gıda’nın yıllık ihracat geliri 50 Milyon dolara ulaşırken, 30’dan fazla ülkeye ihracat yaparak bu alanda da sektörünün lider firmalarından olan Eksun Gıda’nın Batı Afrika, Endonezya ve Filipinler başlıca ihracat pazarları arasında yer alıyor.
EKSUN GIDA HALKA ARZ DETAYLARI
Halka arz tarihi henüz belli olmayan Eksun Gıda’nın halka arz detayları, taslak izahname bilgilerine göre şöyle olacak;