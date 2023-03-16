Eksun Gıda ne zaman işlem görecek? Talep toplama tarihinin başlanacağı sürecin açıklanmasından itibaren ilgi gören Eksun Gıda, ne zaman işlem göreceği konusuyla merak edildi. Yapılan açıklamaya göre 15-16-17 Mart tarihleri boyunca halka arz edilecek ve bu haftanın tamamlanmasıyla sürecin sona ereceği Eksun Gıda halka arz ve talep toplama sürecine ilişkin bazı bilgiler netleşti. Borsa’da EKSUN kodu ile işlem görmesi beklenen şirketin hisse değerleri 48,90 liradan halka arz edildi. Alım yapan vatandaşlar ise Eksun Gıda ne zaman işlem görecek sorusunu sormaya başladı.