Eksun Gıda ne zaman işlem görecek?
Halka arz süreci 15-16-17 Mart tarihleri olarak belirlenen Eksun Gıda büyük talep görüyor. Peki, Eksun Gıda ne zaman işlem görecek? Eksun Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? işte detaylar…
Halka arz süreci 15-16-17 Mart tarihleri olarak belirlenen Eksun Gıda büyük talep görüyor. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yatırımcı olarak yer almak isteyenler ise talep toplama sürecinde Eksun Gıda hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı. Halka arz sürecinde 48,90 liradan satılacak olan Eksun Gıda’ya ilişkin detaylar da netleşti. Peki, Eksun Gıda ne zaman işlem görecek? Eksun Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? işte detaylar.
Eksun Gıda ne zaman işlem görecek? Talep toplama tarihinin başlanacağı sürecin açıklanmasından itibaren ilgi gören Eksun Gıda, ne zaman işlem göreceği konusuyla merak edildi. Yapılan açıklamaya göre 15-16-17 Mart tarihleri boyunca halka arz edilecek ve bu haftanın tamamlanmasıyla sürecin sona ereceği Eksun Gıda halka arz ve talep toplama sürecine ilişkin bazı bilgiler netleşti. Borsa’da EKSUN kodu ile işlem görmesi beklenen şirketin hisse değerleri 48,90 liradan halka arz edildi. Alım yapan vatandaşlar ise Eksun Gıda ne zaman işlem görecek sorusunu sormaya başladı.
EKSUN GIDA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Halka oransal dağıtım usulüyle arz edilen Eksun Gıda, 48,90 liradan talep topladı. 20,042,502 lot veren Eksun Gıda, EKSUN koduyla Borsa İstanbul’da işlem görecek. Kısa süre içerisinde BIST 100 endeksinde işlem görmesi beklenen Eksun Gıda işlem tarihine ilişkin net bilgi açıklanmadı.
EKSUN GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
15-16-17 Mart tarihlerinde talep toplayan Eksun Gıda halka arz sonuçları 20 Mart tarihinden sonra açıklanması bekleniyor.
EKSUN GIDA KAÇ LOT VERİYOR?
Eksun Gıda şirketi 20,042,502 Lot veriyor.