EKSUN halka arzı rekorla sonuçlandı
Talep toplama süreci 15-17 Mart tarihinde gerçekleşen EKSUN Gıda’nın halka arzı, rekorla sonuçlandı. Halka arza, 1.281.116 yurt içi bireysel yatırımcı talep gösterdi.
Talep sayısıyla, gerçekleşen halka arzlar arasında EKSUN Gıda rekor kırmış oldu. Şirket halka arzına katılım gösteren yatırımcıların hesaplarına ise en fazla 9-10 lot dağıtım gerçekleşti.
Yapı Kredi Yatırım’ın liderliğinde gerçekleşen halka arza ilişkin sonuçlar, KAP üzerinden gşöyle duyuurldu:
- “EKSUN koduyla, 15-16-17 Mart tarihlerinde belirlenen aracı kurum ve bankalar üzerinden, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile gerçekleştirilen Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının halka arzı sonuçlanmıştır. Halka arz sonucunda 48,90 TL’den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 20.042.502 TL nominal payların tamamı satılmıştır. Halka arzda toplam 1.282.759 yatırımcıdan halka arz edilen 20.042.502 TL nominal değerli payların 15,03 katına denk gelen 301.146.986 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi gelmiştir.
- Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 9,84 katı, Şirket Çalışanları’na tahsis edilen payların 1,45 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 25,31 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 10,30 katı talep gelmiştir.
- Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 11.424.226 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %57’sine denk gelen paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a, toplam 601.276 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %3’üne denk gelen paylar Şirket Çalışanları’na, 7.014.875 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %35’ine denk gelen paylar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a ve 1.002.125 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %5’ine denk gelen paylar Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a dağıtılmıştır. Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.