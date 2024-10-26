Elektriğe gizli zam! Faturalar iki katına çıkacak

Babuşcu'ya göre, yıllık 5 bin kWh tüketimi aşan konutlar ve ticarethaneler artık sübvansiyonlu elektrik tarifesinden yararlanamayacak. Bu kullanıcıların, elektriğini serbest piyasadan tedarik etmesi gerekecek, bu da mevcut elektrik faturalarının önemli ölçüde artmasına neden olacak.

'FATURALAR İKİ KATINI GEÇECEK'

Babuşcu, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu değişikliğin yaklaşık 10 milyon konut abonesini etkileyebileceğini ve 200 TL'lik bir elektrik faturasının 500 TL'ye kadar çıkabileceğini ifade etti.

Babuşcu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: