Elektriğe gizli zam! Faturalar iki katına çıkacak

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi' limitlerinde yaptığı değişiklikle elektriğe dolaylı bir zam uygulandığını belirtti. 'Gizli zam' olarak ifade edilen zammın ayrıntıları ise belli oldu. Vatandaşların merak ettiği oranlar şöyle...

Elektriğe gizli zam! Faturalar iki katına çıkacak
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Babuşcu'ya göre, yıllık 5 bin kWh tüketimi aşan konutlar ve ticarethaneler artık sübvansiyonlu elektrik tarifesinden yararlanamayacak. Bu kullanıcıların, elektriğini serbest piyasadan tedarik etmesi gerekecek, bu da mevcut elektrik faturalarının önemli ölçüde artmasına neden olacak.

'FATURALAR İKİ KATINI GEÇECEK'

Babuşcu, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu değişikliğin yaklaşık 10 milyon konut abonesini etkileyebileceğini ve 200 TL'lik bir elektrik faturasının 500 TL'ye kadar çıkabileceğini ifade etti.

Babuşcu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu dün önemli bir karar aldı. 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi' limitleri yenilendi. Yeni Tarife, elektrikte belirli bir tüketim limitinin üzerinde olan abonelerin, devlet sübvansiyonu olmaksızın gerçek maliyetler üzerinden elektrik kullanmasını düzenliyor. EPDK kararı uyarınca konut aboneleri için geçerli limitler 1 Ocak 2025'ten itibaren yıllık 5 bin kilovatsaate (kw) indirildi. Buna göre yıllık 5 bin kw tüketimi olan konutlar ve ticarethaneler sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak. Bu gruba girenler tedarikçisini bulacak, elektriğini satın alacak. Bunların mevcut durumda, örneğin 200 TL olan faturası katlanacak ve 500 TL civarına çıkacak. Ülkemizde yaklaşık 45 milyon konut elektrik abonesi var. Bu durumdan abonelerin yüzde 20'si yani 10 milyon civarında konut abonesi etkilenecek."
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