Elektriğe yüzde 38 zam geldi! EPDK tarifelerdeki fiyat artışını duyurdu

Elektrik fiyatlarına zam geldi! Elektrik tarifelerindeki fiyat artışı ile ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) açıklama yapıldı. Yeni tarifelerin 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı belirtildi.

Elektriğe yüzde 38 zam geldi! EPDK tarifelerdeki fiyat artışını duyurdu
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

Elektrik fiyatlarına zam geldiği açıklandı. Konuyla ilgili duyuruyu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yaptı.

EPDK, enerji üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle elektriğin farklı grupları için fiyat artışı yapıldığını bildirdi.

EPDK'den yapılan açıklamada, yeni tarifelerin 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 artış yapıldı. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 lira oldu." ifadesine yer verildi.

İzmir'de Seçil Erzan vakası! 200 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edildiİzmir'de Seçil Erzan vakası! 200 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edildiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Elektrik Fiyatları # zam # epdk
Çok Okunanlar
Fahrettin Koca 'istifa etti' iddiası
Fahrettin Koca 'istifa etti' iddiası
Türkiye gri listeden çıktı!
Türkiye gri listeden çıktı!
Kripto varlık düzenlemesi ne anlama geliyor?
Kripto varlık düzenlemesi ne anlama geliyor?
4 şehirde Bozdoğan 47 operasyonları!
4 şehirde Bozdoğan 47 operasyonları!
LGS sonuçları açıklandı!
LGS sonuçları açıklandı!
Öne Çıkanlar Türkiye'nin gri listeden çıkması vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? İşte madalyonun diğer yüzü! Türkiye'nin gri listeden çıkması vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? İşte madalyonun diğer yüzü! Büro Memur-Sen ülke genelinde eylemlere başladı! Büro Memur-Sen ülke genelinde eylemlere başladı!