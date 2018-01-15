Elektrik faturaları ile ilgili milyonları ilgilendiren önemli bir iddia ortaya atıldı. İddia sahibi; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken. Palandöken, bazı özel dağıtım şirketlerinin Ocak ayındaki zamlı tarifeyi, Aralık ayı faturasına da yansıttığını söyledi

Milyonlarca vatandaşın kullandığı elektrikle ilgili vurgun yapıldığı iddia edildi. İddianın sahibi ise Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken.



Palandöken'in iddiasına göre 1 Ocak tarihinden itibaren uygulanacak olan 8.8 'lik zam aralık ayı faturasına yansıdı.



Yazılı açıklama yapan TESK Başkanı Palandöken vurgunun ayrıntılarını anlattı.



"ZAM VURGUNA ÇEVRİLMEMELİ: Ocak ayında saatleri okuyarak 2017'de kullanılan kısmı da zamlı tarifeden tahsil etmek haksızlık ve adaletsizliktir. Elektrik şirketleri zammı vurguna çevirmemelidir. Bu haksız uygulamanın düzeltilmesi gereklidir. Yetkililer bu şirketleri acilen denetlemeli ve vurgunun önüne geçilmeli."



Bu durumdan milyonlarca vatandaş habersiz.



Zammı kim yansıttı kime yansıttı belirsiz.



Palandöken'in talebi de bir an önce durumun düzeltilmesi.



ulusal.com.tr