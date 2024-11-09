Elektrik faturalarında yeni dönem

Bakan Bayraktar, CNN Türk'te katıldığı Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Elektrik tarifesindeki değişiklikleri anlatan Bayraktar, "Artık fazla tüketimden fazla ücret alacak bir döneme giriyoruz. 240 kWh’a kadar olan tüketim için eski tarifeye devam edilecek, ancak bu limiti aşan haneler için fiyatlar yüzde 50 oranında artacak" dedi. 240 kWh sınırını geçmeyen bir hanenin faturası ise yaklaşık 450 TL civarında olacak.

PETROL VE ALTIN ÜRETİMİ HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin petrol üretiminin 110 bin varil seviyesinin üzerine çıktığını belirterek, Nijer'de 2025 yılında ilk altın üretiminin gerçekleşeceğini müjdeledi. Ayrıca, Karadeniz'de doğal gaz üretimi hakkında da bilgiler verdi. Karadeniz gazı keşfi ile Türkiye’nin enerji bağımsızlığının arttığını vurgulayan Bayraktar, 2.8 milyon haneye doğal gaz sağlandığını söyledi.

NÜKLEER ENERJİYE DESTEK

Nükleer enerjiye karşı olanların olduğunu kabul eden Bayraktar, ancak Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için nükleer santrallerin önemine dikkat çekti. Dünyanın en büyük nükleer şantiyesinin Türkiye’de olduğunu belirten Bayraktar, “Nükleer kapasitenin arttığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Türkiye bu alanda fırsatlar yaratıyor” dedi.

YERLİ KAYNAKLARA YATIRIM

Bayraktar, yerli kömür ve yenilenebilir enerjiye olan yatırımların önemine de değindi. Türkiye'nin enerji ihtiyacının arttığını ve dışa bağımlılığı azaltmak için yerli kaynakların kullanılmasının şart olduğunu belirtti.

DESTEK PROGRAMLARI VE ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ

Bakan Bayraktar, dar gelirli haneler için elektrik faturalarındaki artışı dengelemek adına bir destek programının uygulandığını açıkladı. 4.1 milyon aboneye yönelik başlatılan bu programda, belirli gelir seviyelerine sahip hanelerin elektrik tüketimlerinin bir kısmı Bakanlık tarafından karşılanıyor. Ayrıca, Bayraktar, 500 milyar TL'lik elektrik desteği sağlandığını belirtti.

Bakan, Türkiye'nin enerji sektöründe önemli bir dönüşüm yaşandığını ve bu değişikliklerin vatandaşlara nasıl yansıyacağını, tüm gelişmeleri takip eden bir strateji ile yöneteceklerini ifade etti.