Elektrik faturalarında yeni dönem: İkiye katlanacak

Yeni tarife düzenlemesi, özellikle elektrikli araç sahiplerini etkileyecek. Evden şarj edilen araçlar, genellikle yüksek enerji tüketimine neden oluyor. Örneğin, Togg T10X model bir aracın ayda 4-5 kez şarj edilmesi, yaklaşık 350-400 kWh enerji tüketimi anlamına geliyor. Bu seviyede tüketim, yıllık 5 bin kWh sınırına yaklaşarak, faturaların devlet desteği olmadan hesaplanmasına yol açacak.

Togg Kullanıcılarına Çift Fatura Yükü

Düzenleme sonrası, Togg T10X gibi elektrikli araçların kilometre başına enerji maliyeti artış gösterecek:

Mevcut Durum: Evden şarj edilen bir aracın kilometre başına maliyeti 0.53 TL.

Yeni Düzenleme: Bu maliyet kilometre başına 1 TL’ye yükselecek.

Bu değişiklikle, yılda 20 bin kilometre yol yapan bir Togg sahibinin enerji gideri iki katına çıkacak.

40 Milyon Aboneyi Kapsayan Düzenleme

Bu düzenleme, yaklaşık 40 milyon aboneyi etkileyerek, yüksek enerji tüketimi olan haneleri ve işletmeleri hedef alıyor. Özellikle ticari işletmeler ve büyük haneler, bu yeni tarifeden en çok etkilenecek gruplar arasında yer alıyor.

Kimler Etkilenecek?

Yeni tarifeden etkilenecek başlıca gruplar şunlar:

Elektrikli araç sahipleri (evden şarj edenler).

Büyük haneler ve yüksek enerji tüketen aileler.

Ticari işletmeler, özellikle elektrik yoğun üretim yapan sektörler.

Faturalar İkiye Katlanacak

Aylık 417 kWh’yi aşan elektrik tüketimi yapan aboneler için faturalar, devlet desteği kalktıktan sonra gerçek maliyet üzerinden hesaplanacak. Bu da günümüzde 1000 TL civarında elektrik faturası ödeyen bir tüketicinin, yeni düzenleme ile 2000 TL'ye kadar çıkabilecek faturalarla karşılaşabileceği anlamına geliyor.

Elektrik Tüketimini Gözden Geçirin

2025 itibarıyla yürürlüğe girecek bu yeni düzenleme, kullanıcıların elektrik tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmesini gerektirecek. Enerji verimliliği sağlayan cihazların kullanımı önem kazanırken, elektrikli araç sahiplerinin alternatif şarj çözümleri aramaları da bekleniyor.