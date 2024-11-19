Elektrik faturalarında yeni dönem: İkiye katlanacak

1 Ocak 2025 itibarıyla elektrik faturaları yeni bir tarife düzenlemesine geçiyor. Yıllık elektrik tüketimi 5 bin kWh'yi aşan aboneler, artık devlet desteğinden faydalanamayacak ve elektrik faturalarını gerçek maliyet üzerinden ödeyecek.

Mert Sagit Mert Sagit
Elektrik faturalarında yeni dönem: İkiye katlanacak
Yayınlanma:

Yeni tarife düzenlemesi, özellikle elektrikli araç sahiplerini etkileyecek. Evden şarj edilen araçlar, genellikle yüksek enerji tüketimine neden oluyor. Örneğin, Togg T10X model bir aracın ayda 4-5 kez şarj edilmesi, yaklaşık 350-400 kWh enerji tüketimi anlamına geliyor. Bu seviyede tüketim, yıllık 5 bin kWh sınırına yaklaşarak, faturaların devlet desteği olmadan hesaplanmasına yol açacak.

Togg Kullanıcılarına Çift Fatura Yükü

Düzenleme sonrası, Togg T10X gibi elektrikli araçların kilometre başına enerji maliyeti artış gösterecek:

Mevcut Durum: Evden şarj edilen bir aracın kilometre başına maliyeti 0.53 TL.
Yeni Düzenleme: Bu maliyet kilometre başına 1 TL’ye yükselecek.
Bu değişiklikle, yılda 20 bin kilometre yol yapan bir Togg sahibinin enerji gideri iki katına çıkacak.

40 Milyon Aboneyi Kapsayan Düzenleme

Bu düzenleme, yaklaşık 40 milyon aboneyi etkileyerek, yüksek enerji tüketimi olan haneleri ve işletmeleri hedef alıyor. Özellikle ticari işletmeler ve büyük haneler, bu yeni tarifeden en çok etkilenecek gruplar arasında yer alıyor.

Kimler Etkilenecek?

Yeni tarifeden etkilenecek başlıca gruplar şunlar:

Elektrikli araç sahipleri (evden şarj edenler).
Büyük haneler ve yüksek enerji tüketen aileler.
Ticari işletmeler, özellikle elektrik yoğun üretim yapan sektörler.

Faturalar İkiye Katlanacak

Aylık 417 kWh’yi aşan elektrik tüketimi yapan aboneler için faturalar, devlet desteği kalktıktan sonra gerçek maliyet üzerinden hesaplanacak. Bu da günümüzde 1000 TL civarında elektrik faturası ödeyen bir tüketicinin, yeni düzenleme ile 2000 TL'ye kadar çıkabilecek faturalarla karşılaşabileceği anlamına geliyor.

Elektrik Tüketimini Gözden Geçirin

2025 itibarıyla yürürlüğe girecek bu yeni düzenleme, kullanıcıların elektrik tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmesini gerektirecek. Enerji verimliliği sağlayan cihazların kullanımı önem kazanırken, elektrikli araç sahiplerinin alternatif şarj çözümleri aramaları da bekleniyor.

Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 53 gözaltı kararıAnkara merkezli FETÖ soruşturmasında 53 gözaltı kararıYurt
elektrik faturaları
Günün Manşetleri
Rize'de heyelan faciası
MİT'ten CHP'ye "çok gizli" ziyaret
Ahmet Ercanlar'ın iftiraları yargıya taşınıyor
Doğu Perinçek'ten teğmenlerle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kıtlık riski 'felaket' düzeyine ulaştı
Özgür Özel'den "Nöbete devam kararı aldık" açıklaması
Gazze'de 409 günlük saldırı
CHP'li isim terör örgütü PKK'nın kanalına çıktı
Yolcu otobüsü takla attı
Teğmenler soruşturmasının tutanağı ortaya çıktı
Çok Okunanlar
MİT'ten CHP'ye "çok gizli" ziyaret MİT'ten CHP'ye "çok gizli" ziyaret
Ahmet Ercanlar'ın iftiraları yargıya taşınıyor Ahmet Ercanlar'ın iftiraları yargıya taşınıyor
Sosyal medyada yeni akım tehlikesi Sosyal medyada yeni akım tehlikesi
Ziya Öztürkler, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na Yeniden Seçildi Ziya Öztürkler, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na Yeniden Seçildi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası sürüyor Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası sürüyor