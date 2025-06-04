Elektrik faturası ödeyenler dikkat: Fatura tutarı faiziyle iade edildi

Konutlara yönelik elektrik faturalarına yapılan zamlarla ilgili Tüketici Hakem Heyeti’nden milyonları ilgilendiren bir karar çıktı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Elektrik faturası ödeyenler dikkat: Fatura tutarı faiziyle iade edildi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, konuyla ilgili gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Heyetin, yapılan zammı “ayıplı” bulduğu ve bu kapsamda tahsil edilen ücretlerin vatandaşa faiziyle birlikte iade edildiği bildirildi.

Yavuzyılmaz, X (eski Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, “Tüm vatandaşlarımıza müjde! Mücadelemiz sonuç verdi” ifadesini kullanarak, bireysel başvurularla fatura iadesi alınabileceğini duyurdu. Elektrik Mühendisleri Odası’nın hazırladığı dilekçe örneğini paylaşan Yavuzyılmaz, zamdan etkilenen tüm abonelere başvuru çağrısında bulundu.

"hakem heyeti zammı ayıplı buldu, vatandaşın hakkı iade edildi"

Yavuzyılmaz, AK Parti’nin 1 Şubat 2025’te konutlara yönelik yaptığı yüksek elektrik zammına karşı Tüketici Hakem Heyetlerine itiraz çağrısı yaptıklarını hatırlattı. Mersin’de 22 Mart 2025’te yapılan bireysel başvurunun sonucunda 2.305 TL tutarındaki fazla ödemenin faiziyle birlikte vatandaşa iade edildiğini açıkladı.

"zam tuzağına bilerek düşürüldük"

Yavuzyılmaz, %96’lık artışın 7 Kasım 2024’te kamuoyuna duyurulduğunu, ancak artışın 1 Şubat 2025’te yürürlüğe girdiğini vurgulayarak vatandaşlara zaman tanınmadığını belirtti. “AK Parti, vatandaşı zam tuzağına bilerek düşürdü” diyen Yavuzyılmaz, bu durumun organize bir soygun olduğunu savundu.

Tüm vatandaşların ellerindeki faturalar ve hazırlanan dilekçe örneği ile Tüketici Hakem Heyetlerine bireysel başvuruda bulunabileceğini belirten Yavuzyılmaz, “Hakkımızı arayalım, itiraz hakkımızı kullanalım” çağrısı yaptı.

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