Elektrik faturasına gizli zam: Yüzde 150-160’ı bulacak

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, elektrik faturalarında gelecek yıldan itibaren tüketicileri etkileyecek önemli bir değişikliğe gidileceğini açıkladı. Şahin, devletin elektrik faturalarına uyguladığı desteğin belirli bir tüketimin üzerine çıkılması durumunda iptal edileceğini, bunun da faturalarda yüksek artışlara yol açacağını ifade etti.

Elektrik faturalarındaki mevcut destek uygulamasına değinen Şahin, son dönemde faturaların alt kısmında gerçek maliyetin gösterilmeye başlandığını söyledi. Şahin, “Şu anda elektrik faturanız 286 TL olabilir; ancak faturanın alt bölümünde ‘Aslında faturanız 653 TL, fakat biz sizden 286 TL’sini alıyoruz, geri kalan kısmı devlet ödüyor’ deniyor. Geçen seneye kadar böyle bir bilgilendirme yoktu.” dedi.

ZAM DENMİYOR FAKAT İNDİRİMİN İPTALİ DENİYOR

Yeni dönemde yıllık tüketimi belirli bir kilovat sınırının üzerine çıkan vatandaşlar için devlet desteğinin kaldırılacağını belirten Şahin, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Önümüzdeki sene başından itibaren ‘Yıllık tüketiminiz belli bir kilovatı aşarsa bu indirimi iptal edeceğiz’ deniyor. Zam denmiyor fakat indirimin iptali deniyor. Bu durumda 286 TL’lik fatura otomatik olarak 653 TL’ye çıkacak. Yüzde 130’a yakın bir artış söz konusu. Devletin ödediği indirim, kullanım fazla olduğu için kaldırılıyor.”

YÜZDE 150-160 GİBİ BİR ZAM ÖNGÖRÜLÜYOR

Şahin, yıllık tüketimi 4 bin kilovatın üzerine çıkan vatandaşların ise daha yüksek bir artışla karşılaşabileceğini belirterek, “Önümüzdeki sene vatandaş 4 bin kilovatı geçerse yüzde 150-160 gibi bir zam öngörülüyor.” ifadelerini kullandı.

Tüketiciler Birliği, vatandaşların tüketimlerini yakından takip etmeleri ve yeni dönemde destek koşullarına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı.