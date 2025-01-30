Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor! Bakan Alparslan Bayraktar düzenlemeyi duyurdu

Elektrik faturalarında 1 Şubat’tan itibaren faturalandırma sistemi başlıyor. Buna göre aylık tüketimi 417 kilovatsaatin üstünde olanlar yüzde 93 oranında zamlı fatura ödeyecek. Yeni düzenlemeyi anlatan Bakan Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali'nde bu sene üretimin başlayacağını duyurdu.

Adnan Türkkan Adnan Türkkan
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Elektrik faturalarında yeni faturalandırma sistemi 1 Şubat'ta başlıyor. Türkiye'de ortalama tüketim 200 kilovatsaat. Bunun iki katından fazla tüketenler devlet desteğinin dışında kalacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın duyurduğu düzenlemeye göre 417 kilovatsaatlik tüketim yapan bir hane bin 47 lira öderken, artık yüzde 93'lük farkla 2 bin 16 lira ödeyecek. Böylece devletin sübvansinyonundan 30 milyar lira azalmış olacak.

Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor! Bakan Alparslan Bayraktar düzenlemeyi duyurdu - Resim : 1

Bakan Alparslan Bayraktar, "42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmuyoruz. Onlara herhangi bir fiyat artışı, faturalarında herhangi bir değişiklik yok. Devletin sübvansinyonundan 30 milyar lira civarında bir şey azalmış olacak. Bunun iki katından daha fazla 417 kilovatsaatlik bir tüketim varsa artık destek grubunun dışında kalsın. 1,2 milyon abone, toplam abonelerimizin yüzde 3'ü gibi. 42 milyon abonenin yüzde 3'ünü etkileyecek bir düzenlemeyi şu anda hayata geçiriyoruz." dedi.

Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor! Bakan Alparslan Bayraktar düzenlemeyi duyurdu - Resim : 2

"KANDIRA-1 KUYUSUNDA SONDAJA BAŞLADIK"

Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda, aralarında Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan'ın da olduğu gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, gaz aramaları ile ilgili de bilgi verdi.

Alparslan Bayraktar, "Karadeniz'de günlük üretimde 7 milyon metreküpe geldik, Temmuz 2026'da inşallah iki katına çıkacağız. Karadeniz'de dün itibarıyla Kandıra-1 kuyusunda sondaja başladık. Burası biraz daha batı, bizim münhasır ekonomik bölgemizin batısında. Somali'de çalışıyoruz. Sismik çalışmaların yüzde 47'sini tamamladık." dedi.

Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor! Bakan Alparslan Bayraktar düzenlemeyi duyurdu - Resim : 3

AKKUYA’DA ÜRETİM BU YIL BAŞLIYOR

Alman firmasının ekipmanları göndermemesi nedeniyle Akkuyu'da bir buçuk yıllık gecikme yaşandığını hatırlatan Alparslan Bayraktar, bu yıl elektrik üretim testi yapılacağını açıkladı.

Bayraktar, "Akkuyu'daki sıkıntı Çin ekipmanıyla çözülüyor ama bize neredeyse 1,5 yıllık bir gecikmeye mal oldu. Dolayısıyla şu anda onun etkilerini görüyoruz. İlk reaktörle alakalı, bu sene test üretimi de olsa bir elektrik üretimine başlamayı hedefliyoruz. Dolayısıyla ilk reaktörden elektrik üretimi bizim için çok kritik." dedi.

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