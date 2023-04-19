Elektrik faturası aylık 135 TL’den fazla olanlar dikkat!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanan Elektrik Tüketim Desteğine göre aylık 135 TL’den fazla elektrik faturası olan dar gelirli ailelere yardım yapılacak.

Aylık 135 TL’den fazla elektrik faturası gelenler için devlet harekete geçti. Buna göre ödeme yapılacağı belirtildi. Vatandaşların yardımdan yararlanması için kimlik kartlarını ve faturalarını alarak en yakın PTT’ye başvurmaları yeterli.