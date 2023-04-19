Elektrik faturası aylık 135 TL’den fazla olanlar dikkat!
Artış gösteren maliyetlere ek olarak faturaların da yüksek gelmesi pek çok kişinin belini büküyor. İhtiyaç sahipleri için önemli bir duyuru yapıldı. Aylık 135 TL’den fazla elektrik faturası olan dar gelirli ailelere yardım yapılacak. İşte ayrıntılar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanan Elektrik Tüketim Desteğine göre aylık 135 TL’den fazla elektrik faturası olan dar gelirli ailelere yardım yapılacak.
Aylık 135 TL’den fazla elektrik faturası gelenler için devlet harekete geçti. Buna göre ödeme yapılacağı belirtildi. Vatandaşların yardımdan yararlanması için kimlik kartlarını ve faturalarını alarak en yakın PTT’ye başvurmaları yeterli.
PTT’YE MÜRACAAT EDİLECEK
Dar gelirli ailelerin yanında olmaya devam eden devlet, faturalara da el attı. Herhangi bir kuruma başvuru yapılmaksızın faturanızı alarak PTT’den yardımınızı alabilirsiniz.
FATURA YARDIMI NE KADAR OLARAK ÖDENİYOR?
Devlet fatura yardımını hanedeki kişi sayısına göre ödüyor. Buna göre ailedeki kişi sayısına göre yapılan fatura yardım miktarları şu şekilde:
• 1 kişilik haneler için verilen yardım: 130,09 TL
• 3 kişilik haneler için verilen yardım: 173,46 TL
• 4 kişilik haneler için verilen yardım: 216,82 TL
5 kişilik haneler için verilen yardım: 260,19 TL
Yardım miktarları tüketim miktarına göre değişkenlik gösterebiliyor.