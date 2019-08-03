Elektrik ve doğalgaz zammına yurttaş tepki gösterdi! "Kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar"

Bu kış soğuk geçecek. Vatandaş kombisini kapatacak, daha az ütü yapacak. Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar, vatandaşı ağustos sıcağında kış aylarını hesaplamak zorunda bıraktı

Bir ay içinde hem elektriğe hem de doğalgaza ayrı ayrı yüzde 15 zam yapıldı. Yurttaş zammı "kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar" diyerek karşıladı.



100 lira gelen bir fatura artık 115 lira olacak. Elektrik, doğalgaz, su faturalarına bir de kira eklenince hem asgari ücretlinin hem de emeklinin maaşı daha cebine girmeden eriyecek.



Yurttaşlar elektrik ve doğalgaz zammı karşısında yine kemer sıkacak. Sofradaki lokmalar azalacak, kışın evde kat kat giyinilecek. Hatta elbiseler ütülenmeyecek.



"Orta direk kalmadı" diyen yurttaş, çiftçiye destek verilmesini, sanayinin yeniden kurulmasını istedi.



ulusal.com.tr

