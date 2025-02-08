Elektrik zamları esnafı zorluyor: “Özel tarife uygulansın”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik faturalarındaki artışın esnafı zor duruma düşüreceğini belirterek, özel tarife uygulanması çağrısında bulundu

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Elektrik zamları esnafı zorluyor: “Özel tarife uygulansın”
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Şubat ayından itibaren ticari işletmelerde 5 bin liranın üzerindeki elektrik faturalarının iki katına çıkacağını hatırlatan Palandöken, bu durumun esnafı büyük bir yük altına sokacağını ifade etti.

"Tarifelerdeki yükseliş, hem enflasyonu artıracak hem de esnaf ve konutlardaki fatura miktarlarını katlayacak."

Palandöken, esnaf için elektrikten tasarruf etmenin pek mümkün olmadığını vurguladı. Günlük işleyişin büyük ölçüde elektriğe bağlı olduğunu belirterek, şu örnekleri verdi:

"Buzdolabındaki eti korumak, dolaptaki soğuk içecekleri muhafaza etmek ya da sanayide kullanılan makineleri çalıştırmak için elektrik şart. Sokağın aydınlatılması veya vitrin ışıklarının kullanımı gibi kalemlerde de tasarruf yapmanın sınırları var."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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