TBMM'ye sevk edilen yeni kanun tasarısında pek çok alanı ilgilendiren düzenlemeler mevcut. Elektrikli otomobillere de Motorlu Taşıtlar Vergisi getirilmesi düzenlemelerden sadece biri

Yatırım ve üretim teşviklerinden konut hesabına, hurda indiriminden çeyiz desteğine kadar pek çok konuda düzenleme getiren yasa tasarısı elektrikli otomobilleri de ilgilendiriyor.



Elektrikli araçlar da benzinli veya dizel araçlarla aynı vergi uygulamasına tabi tutulacak.



Dünyada satışları giderek artan elektrikli otomobillere Türkiye'de vergi geliyor. Kanun tasarısına göre artık elektrikli otomobiller için de Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödenecek. Elektrikli araçların MTV'si benzinli veya dizel araçların yüzde 25'i olarak uygulanacak.



Elektrikli otomobillerin güç kaynakları batarya olduğu için bugüne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne tabi tutulmazken kanunla bu durum değişti.



Elektrikli araçlara ilişkin kanun maddesinde, "Meclis’e sevk edilen Kanun Tasarısı’na göre, elektrik motorlu; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarifesinin yüzde 25’i oranında vergilendirilmesine karar verildi" ifadeleri yer aldı.



Örneğin eğer benzinli bir aracın MTV oranı 3 bin liraysa, aynı fiyattaki elektrikli otomobilin MTV'si de 750 lira olacak.



ulusal.com.tr