Elektrikte hizmet bedellerine zam! Yeni ücretler açıklandı
2025 yılı itibarıyla elektrik sektöründeki güvence, kesme-bağlama, sayaç kontrol ve ödeme bildirim bedelleri arttı. İşte yeni ücretler ve detaylar…
Elektrik hizmetleri için 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak bazı bedeller Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklandı. Ekonomim’in haberine göre bu değişiklikler, özellikle sanayi, mesken ve ticari aboneleri etkileyecek.
Yeni düzenlemeyle birlikte güvence, kesme-bağlama, sayaç kontrol ve ödeme bildirim bedellerinde artış yaşandı.
GÜVENCE BEDELLERİ YÜKSELDİ
1 Ocak 2025’ten itibaren elektrik aboneleri için güvence bedelleri de artacak. Sanayi, kamu ve özel sektör aboneleri için güvence bedeli kilovat başına 569 lira 4 kuruş olarak belirlenirken, mesken aboneleri için bu bedel 200 lira 3 kuruş olacak.
Şehit aileleri ve muharip/malul gaziler içinse güvence bedeli 100 lira olarak belirlendi. Tarımsal faaliyetler, aydınlatma ve diğer aboneler için güvence bedeli ise 270 lira 2 kuruş olacak.
KESME VE BAĞLAMA BEDELLERİ ARTTI
Elektrik kesme-bağlama hizmetinin bedeli de yükseldi. Alçak gerilim hatları için kesme-bağlama bedeli 106 lira 8 kuruş olarak belirlenirken, orta gerilim hatları için bu bedel 799 lira 6 kuruş olarak belirlendi.
Elektrik sayaçlarının kontrolü için ödenecek ücretler de arttı. Tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif sayaçlar için kontrol bedeli 148 lira olurken, akım trafolu ve/veya gerilim trafolu sayaçlar için bu bedel 187 lira 5 kuruş olarak belirlendi.
Elektrik faturasının ödeme bildirimine ilişkin bedeller de değişti. Alçak gerilim için ödeme bildirimi bedeli 316 kuruş, orta gerilim için ise 3 lira 16 kuruş olarak belirlendi. İkinci bildirim bırakma bedeli ise alçak gerilimde 6 lira 34 kuruş, orta gerilimde ise 63 lira 57 kuruş olacak.
Lisanssız güneş enerjisi üretim tesisleri için proje onay ve kabul bedelleri de güncellendi. Bu bedellerle birlikte, elektrik şebeke işletmecilerinin yıllık işletim bedelleri ve otomatik sayaç okuma sistemine yönelik ilave veri talepleri için de yeni ücretler belirlendi.