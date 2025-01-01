Elektrikte hizmet bedellerine zam! Yeni ücretler açıklandı

GÜVENCE BEDELLERİ YÜKSELDİ

1 Ocak 2025’ten itibaren elektrik aboneleri için güvence bedelleri de artacak. Sanayi, kamu ve özel sektör aboneleri için güvence bedeli kilovat başına 569 lira 4 kuruş olarak belirlenirken, mesken aboneleri için bu bedel 200 lira 3 kuruş olacak.