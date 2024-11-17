Elektrikteki yeni düzenlemeyi anlattı: 'Yüklü faturalarla karşılaşacağız'

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mahir Ulutaş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yeni düzenlemesi hakkında kritik uyarılarda bulundu. Ulutaş, düzenlemenin vatandaşları yüklü elektrik faturalarıyla karşı karşıya bırakacağını belirterek, “Bu sistemle vatandaş ne ödediğini bilmeyecek” dedi.

Ulutaş, düzenlemenin şeffaflığı azaltacağını ve tüketicinin faturayı anlamasını zorlaştıracağını ifade etti. Yeni sistemin, özellikle düşük gelirli aileleri zor durumda bırakabileceği öngörülüyor. Başkan, bu düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Buna göre, 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak düzenlemeyle birlikte limitler konut aboneleri için de yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) olarak belirlendi. Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri gibi yerler ise düzenleme dışında bırakıldı.

HANGİ AİLELER NASIL ETKİLENECEK?

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mahir Ulutaş, “Bu durum aylık ortalama 417 kWh enerji tüketimi olan ailelerin düzenlemeden etkileneceği anlamına geliyor” dedi.

Ulutaş, düzenleme ile birlikte hem borsada anlık belirlenen fiyatların geçerli olacağını hem de YEKDEM denen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması için faturalara belirli bir tutar ekleneceğini aktardı.

FATURADA ŞEFFAFLIK AZALACAK

Ulutaş, “Dolayısıyla vatandaş, hem günlük hem aylık olarak ne ödediğini bilemeyecek. Çünkü fiyatlar borsada anlık olarak değişiyor. Öngörülebilir bir fatura, bir enerji maliyeti olmayacak ve maliyetler yüksek olacak” dedi.

Ulutaş, şunları söyledi:

“Vatandaşlar 2024’teki tüketimlerine bakarak 2025’te serbest tüketici olacaklar. Düzenleme kesinlikle kamu yararı taşımıyor. Biz EMO olarak hukuki yollara başvuracak ve dava açacağız. Hem vatandaşın yüksek faturalarla karşı karşıya kalacağı hem maliyetini bilemeyeceği hem de bir önceki yılın tüketimine göre bir kategoriye gireceği bir düzenleme."

'BİR DÖNEMLİK TÜKETİM TÜM YILI ETKİLEYECEK'

Öngörülebilir fatura döneminin ortadan kalktığını vurgulayan Ulutaş, şunları da ekledi:

Ayrıca tüketimin aylık değil yıllık olarak değerlendirilmesine de değinen Ulutaş, “Siz yılın belli aylarında tüketiyorsanız o sizin bütün yılınızı etkileyecek. Örneğin, yaz aylarında klima ile soğutuyorsanız evinizi, yılın geri kalanında ne yaparsanız yapın, limitin üzerine çıkma riskiyle karşı karşıyasınız”. Ulutaş, kamu yararı taşımadığı gerekçesiyle düzenlemeye karşı dava açacaklarını vurguladı.