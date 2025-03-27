Elektrikten sonra doğalgaza da zam! İşte zam oranı

Elektrik zamlarının ardından doğalgaz tarifelerinde de önemli değişiklikler bekleniyor. BOTAŞ’ın hazırladığı zam taslağına göre, Nisan ayında konutlara satılan doğalgaza çift haneli oranda zam yapılması öngörülüyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Elektrikten sonra doğalgaza da zam! İşte zam oranı
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Enerji sektöründe Nisan itibarıyla fiyat düzenlemeleri gündeme gelirken, elektrik tarifelerine yüzde 25’lik zam yapılmasının ardından doğalgaz fiyatlarında da benzer bir artış olacağı konuşuluyor.

Enerji kulislerinden sızan bilgilere göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgaz tarifelerine yönelik hazırladığı zam taslağını enerji yönetiminin onayına sundu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Olcay Aydilek, Ankara’daki enerji çevrelerinde ciddi bir hareketlilik yaşandığını belirterek, "BOTAŞ, konutlara satılan doğalgazda maliyet artışlarını gerekçe göstererek çift haneli zam çalışmasını yönetime sundu. 1 Nisan itibarıyla geçerli olması beklenen yeni tarifede yüksek oranlı bir fiyat artışı gündemde." dedi.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde elektrik zamlarıyla ilgili tartışmalar sürerken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, artış iddialarına ilişkin olarak "Durumu değerlendiriyoruz, net bir karar henüz yok." ifadelerini kullanmıştı.

Yılın ilk çeyreğinde enflasyonist baskıların artması, enerji maliyetlerindeki yükseliş ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, doğalgaz fiyatlarına yönelik zam beklentisini güçlendiriyor.

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