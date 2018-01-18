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Elektronik ticarette satışın güvenli olduğunu gösteren “güven damgası” uygulamaya giriyor

Elektronik ticarette satışın güvenli olduğunu gösteren “güven damgası” uygulamaya giriyor. Sitelerde uygulanacak bu sistem zorunlu olmayacak. Güven Damgasını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı isteyen internet sitelerine verebilecek.

Elektronik ticarette satışın güvenli olduğunu gösteren “güven damgası” uygulamaya giriyor

Telefon aldım salatalık geldi dönemi kapanıyor. İnternetten yapılan alışverişlerde dolandırıcılığın artmasıyla Bakanlık olaya el attı.

Elektronik ticarette güven damgası uygulaması devreye giriyor. Ama bu uygulama zorunlu değil gönüllü olacak. Yani isteyen siteler ana sayfasında bu damgayı kullanabilecek.

E ticarette kullanılacak "Güven damgası”na ilişkin detaylar netleşiyor. Bu damga şirketlerin güvenlikle ilgili kriterlere uyduğunun göstergesi sayılacak.

Damganın gerçek olup olmadığı, üzerine tıklandığında, doğrulama verilmesini sağlayacak linke gidilmesiyle anlaşılacak. Ama damgayı kullanmak zorunlu olmayacak.

Uzmanlar bu uygulamanın da dolandırıcılar tarafından aşılabileceğini belirtiyor. Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal ise asıl önemli olanın bilinçli tüketici olmak olduğunu ifade etti.

Kocal bu gibi durumların yaşanmaması için cezai yaptırımların daha ağır olması gerektiğini savundu.

Güven damgasının bu ay uygulamaya girmesi bekleniyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #elektronik ticaret #güven damgası
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