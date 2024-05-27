Elinde altın olanlar, altın alacak dikkat! Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten uyarılar!

Altın piyasalarındaki dalgalanmalar devam ederken Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten uyarılar gelmeye devam ediyor. İşte kriritk uyarılar...

# ekonomi # Altın # islam memiş
Editör: Yağmur Biçen
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Elinde altın olanlar, altın alacak dikkat! Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten uyarılar! - Resim: 1

İSLAM MEMİŞ'TEN UYARILAR

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, kişisel Youtube kanalı üzerinden eline yeni Türk lirası geçmiş yatırımcılara önerilerde bulundu.

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Elinde altın olanlar, altın alacak dikkat! Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten uyarılar! - Resim: 2

Finansal analist İslam Memiş, Youtube kanalı üzerinden yaptığı açıklamalarda özellikle altın tarafında geçtiğimiz haftayı değerlendirip yeni haftayla ilgili öngörülerini paylaştı. 

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Elinde altın olanlar, altın alacak dikkat! Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten uyarılar! - Resim: 3

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş’in tahminleri şöyle: 

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Elinde altın olanlar, altın alacak dikkat! Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten uyarılar! - Resim: 4

“Bu hafta açıklanan Fed tutanakları şahin tonda bir metindi. 

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