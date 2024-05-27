Elinde altın olanlar, altın alacak dikkat! Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten uyarılar!
Altın piyasalarındaki dalgalanmalar devam ederken Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten uyarılar gelmeye devam ediyor. İşte kriritk uyarılar...
# ekonomi # Altın # islam memiş
Editör: Yağmur Biçen
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İSLAM MEMİŞ'TEN UYARILAR
Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, kişisel Youtube kanalı üzerinden eline yeni Türk lirası geçmiş yatırımcılara önerilerde bulundu.
Finansal analist İslam Memiş, Youtube kanalı üzerinden yaptığı açıklamalarda özellikle altın tarafında geçtiğimiz haftayı değerlendirip yeni haftayla ilgili öngörülerini paylaştı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş’in tahminleri şöyle:
“Bu hafta açıklanan Fed tutanakları şahin tonda bir metindi.