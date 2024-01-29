Elinde altını olanlar dikkat! 2 gün sonra... 29 ocak altın fiyatları

Elinde altın olanlar, altın yatırımı yapmak isteyenler günlük olarak altın fiyatlarını takip ediyor. Gram altında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıları korkutsada uzmanlar altının güvenilirliğini koruduğunu belirtiyor. Son olarak Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2 gün sonrası için altın fiyatlarına beklediği 'rekor' gelişmesini paylaştı.

Memiş, "Ons altın tarafında baskılanma olacağını, bunun da Fed faiz kararına kadar devam edeceğini ifade etmiştim. Fed sonrası 2000-2070 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğim. 1980 dolara kadar geri sarkma riski de var Fed sonrası (31 Ocak). Şu anda 2000 dolar güçlü bir destek ama. Altına sarkmak istemeyen bir ons altın var karşımızda.

Ons altın tarafındaki baskılanmayı da yatırımcılara özellikle bu hafta için eline dolar geçen, TL geçene bunun kalıcı olmayacağını, alım fırsatı sunduğunu ifade ettim. 1980 lira gözüken gram altın TL, Kapalıçarşı'da 2056 lirada. Gram altın TL'de 2040 - 2070 lira aralığını takip ediyoruz. Bu hafta 2070 direncini test etti, buradan geriledi. Fed'in faiz kararına kadar 2040-2070 aralığını takip etmeyi sürdüreceğim gram altın TL'de." ifadelerini kullandı.

29 OCAK ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Gram altın alış: 1.973,43₺

Gram altın satış: 1.973,77₺

Kuyumcu

Gram altın alış: 1.926,07₺

Gram altın satış: 2.017,19₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Çeyrek altın alış: 3.340,00₺

Çeyrek altın satış: 3.410,00₺

Kuyumcu

Çeyrek altın alış: 3.259,84₺

Çeyrek altın satış: 3.485,02₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Yarım altın alış: 6.680,00₺

Yarım altın satış: 6.778,00₺

Kuyumcu

Yarım altın alış: 6.519,68₺

Yarım altın satış: 6.927,12₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Tam altın alış: 13.299,00₺

Tam altın satış: 13.474,00₺

Kuyumcu

Tam altın alış: 12.979,82₺

Tam altın satış: 13.770,43₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı

Cumhuriyet altını alış: 13.592,00₺

Cumhuriyet altını satış: 13.797,00₺

Kuyumcu

Cumhuriyet altını alış: 13.265,79₺

Cumhuriyet altını satış: 14.100,53₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Ata altın alış: 13.709,00₺

Ata altın satış: 13.866,00₺

Kuyumcu