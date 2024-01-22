Elinde altını olanlar dikkat! Gram altın 3 bin TL olabilir... 22 ocak 2024 altın fiyatları...

Yatırım yapmak isteyenler son dönemde paralarının değerini korumak için altına yönelişini sürdürdü. Elinde altın olanlar yada altın almak isteyenler başta televizyon kanalları olmak üzere çeşitli platformlarda yayınlar yapan para piyasası uzmanlarının görüşlerini araştırıyor.

Son olarak YouTube'da yayınlanan programda yaptığı değerlendirme ile altında yaşanan dalgalanma, düşüş ve yükselişlerin temel sebeplerini konuşan uzman isim aynı programda altının 2.500,2750 ve 3 bin TL bandına ulaşabileceğini ve yatırımcıların bu duruma göre hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Değerlerndirmelerini günümüz kurlarını ve altın fiyatlarını değerlendirerek sürdüren uzman isim gram altının şu an 2 bin TL altında olduğunu ve bu durumun yatırım yapmak isteyenler için fırsat olduğunu belirterek "2 bin TL altı altın almak için fırsat" değerlendirmesinde bulundu.

22 OCAK 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.970,87

Gram altın satış: 1.971,19

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.351,00

Çeyrek altın satış: 3.449,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.702,00

Yarım altın satış: 6.856,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.363,00

Tam altın satış: 13.628,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.701,00

Cumhuriyet altını satış: 13.908,00

ATA ALTIN NE KADAR?