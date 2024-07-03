Elinde dolar olana soğuk duş etkisi
Enflasyona karşı yatırımlarını korumak isteyen vatandaşlar dolara yönelebiliyor. Geçtiğimiz hafta 33 lira seviyesini test eden dolar kurunda düşüş seyri başladı. 3 Temmuz 2024 Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre frangı güncel rakamlar…
Editör: Mert Sagit
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Aylardır sabit seyreden dolar kuru sessizliğini bozarak 33 liraya yaklaştı. Ancak haftanın üçüncü gününde düşüş eğilimini sürdürüyor.
Bankalararası piyasa ile Kapalıçarşı arasında kur farkı açılmaya başladı.
Kapalıçarşı'da dolar 32,61 TL, Euro 34,96 TL, İngiliz Sterlini 41,25 TL ve İsviçre Frangı 35,91 TL'den işlem görüyor.