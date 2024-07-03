Elinde dolar olana soğuk duş etkisi

Enflasyona karşı yatırımlarını korumak isteyen vatandaşlar dolara yönelebiliyor. Geçtiğimiz hafta 33 lira seviyesini test eden dolar kurunda düşüş seyri başladı. 3 Temmuz 2024 Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre frangı güncel rakamlar…

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Editör: Mert Sagit
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Elinde dolar olana soğuk duş etkisi - Resim: 1

Aylardır sabit seyreden dolar kuru sessizliğini bozarak 33 liraya yaklaştı. Ancak haftanın üçüncü gününde düşüş eğilimini sürdürüyor.

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Elinde dolar olana soğuk duş etkisi - Resim: 2

Bankalararası piyasa ile Kapalıçarşı arasında kur farkı açılmaya başladı.

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Elinde dolar olana soğuk duş etkisi - Resim: 3

Kapalıçarşı'da dolar 32,61 TL, Euro 34,96 TL, İngiliz Sterlini 41,25 TL ve İsviçre Frangı 35,91 TL'den işlem görüyor.

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Elinde dolar olana soğuk duş etkisi - Resim: 4

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