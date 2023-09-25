Emekli Adayları Bu Haber Sizi İlgilendiriyor! Geri Ödeme Alamayacaksınız

Meclis'e sunulacak olan yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim gereksinimi 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülecek. Bu sayede, bin 800 gün tasarruf eden Bağ-Kur'lular, prim ödemelerini 5 yıl daha erken tamamlayabilecekler. Bu düzenleme, Erken Emeklilik Hakkı Talep Edenler (EYT) için de geçerli olacak. Seçimlerin hemen ardından çalışmalara başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çok önemli yasaları kabul etmek için hazırlıklıyor. Peki bu yasadan herkes yararlanabilecek mi?

“9 Bin Gün Prim Yatırması Gerekiyor”

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, prim düzenlemesine bakıldığı zaman Bağ-Kur’luların SSK’lılara oranla emekli olmalarının daha zor olduğunu belirterek, şunları söyledi:

- Bağ-Kur’lunun emekli olması için tam olarak 9 bin gün prim yatırması gerekiyor. Eğer 9 bin günün altında prim günü varsa normal şartlar altında o kişi emekli olamıyor. Bu durumda özellikle küçük esnafın primlerinin ödemekte zorluk çektiğini görüyoruz. Hükümetin ise neredeyse her sene prim yapılandırması ve kolaylıklara rağmen esnaf ve sanatkarların bu borçlarını ödeyemediğini, bu nedenle EYT’li olmalarına rağmen çok sayıda Bağ-Kur’lunun emekli olamadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu düzenlemenin yapılmasıyla birlikte özellikle esnaf ve sanatkar kesimi için önemli kolaylıklar getirebileceğini söyleyebiliriz. Bununla ilgili düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek diye bekleyen çok sayıda vatandaş bulunmakta. TBMM 1 Ekim’de açılır açılmaz gelecek olan torba yasada, yapılan açıklamalarda da anlaşılacağı üzere SSK ve Bağ-Kur’la ilgili prim eşitlemesinin gündeme geleceğini öngörüyoruz.

“Bağ-Kur Emekliliğinden Kimler Faydalanacak”

Bu düzenlemeden tüm Bağ-Kur’luların faydalanamayacağının altını çizen Karakaş, “Özellikle Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı olanlar yani bakkal, kıraathane sahipleri, kasap, kuaför, ayakkabıcı gibi küçük esnaf diye tabir edilen kesim bu düzenlemeden faydalanacaktır. Ancak şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işveren sahiplerinin bu düzenlemeden faydalanamayacağını söyleyebiliriz” ifadelerini kulandı.

Prim Günü Düşüyor

Karakaş, düzenlemeyle birlikte küçük esnafın 5 yıl daha erken emekli olacağını dile getirerek, şunları ifade etti:

- Düzenlemenin avantajlarına da bakıldığı zaman, bir Bağ-Kur’lu erkek 9 bin prim günü ile emekli olurken, eşitleme yapılması halinde prim gün sayısı 7 bin 200 güne düşecektir. Yani 25 yıl boyunca prim ödemesi gerekirken, sadece 20 yıl prim ödemesi yeterli olacaktır. Burada bin 800 günlük bir avantajdan yararlanacaklar. Dolayısıyla Bağ-Kur’lunun 7 bin 200 prim günü varsa ve diğer şartları karşılıyorsa emekli olabilecektir.

Prim eşitlemesinin olduğu gibi bütün Bağ-Kur’luların emekli olacağıyla ilgili kamuoyuna yanlış bir algı olduğundan bahseden Karakaş, sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve gerekli koşulları sağlayan Bağ-Kur’luların erken emekli olacağını dile getirdi.

"Fazla Prim Günü Olanlar Geri Ödeme Alamayacak"

Karakaş, prim gününe ilişkin şunları söyledi: