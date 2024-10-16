Emekli astsubaylar hakları için yürüyor

Emekli Astsubay ve memurlar yollarda, haklarını arıyor. Yasal düzenlemeyle memura verilen zammın emekliye yansıtılması engellendi. Buna tepki gösteren emekli Astsubaylar Niğde'den Ankara'ya yürüyüş yaptı, Ankaralı memurlar da destek verdi.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Emekli astsubaylar hakları için yürüyor
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Emekliler yasal düzenlemelerle ellerinden alınan maaşlarına yansıyan hakları için eylemdeler..

Emekli Astsubaylar Niğde'den Ankara'ya yürüyüş yaparak seslerini duyurmak istedi

Yürüyüşçüler Ankara'ya geldi, Memur Emeklileri Derneği de onları karşıladı, taleplerinin aynı olduğu vurgulandı.

Yürüyüşçülerden Emekli Astsubay Cafer Demir emekli astsubayların çalışanların aynası olduğuna dikkat çekti.

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