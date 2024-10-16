Emekli astsubaylar hakları için yürüyor

Emekliler yasal düzenlemelerle ellerinden alınan maaşlarına yansıyan hakları için eylemdeler..



Emekli Astsubaylar Niğde'den Ankara'ya yürüyüş yaparak seslerini duyurmak istedi



Yürüyüşçüler Ankara'ya geldi, Memur Emeklileri Derneği de onları karşıladı, taleplerinin aynı olduğu vurgulandı.



Yürüyüşçülerden Emekli Astsubay Cafer Demir emekli astsubayların çalışanların aynası olduğuna dikkat çekti.

