Emekli banka promosyonlarında son günler! 35 bin TL'ye varan kampanyalar için kritik tarih 30 Eylül

Mevcut kampanyaların 30 Eylül 2026 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, maaşını taşımak veya taahhüdünü yenilemek isteyen emekliler için son başvuru tarihi büyük önem taşıyor. Ekim ayı itibarıyla tutarların yeniden güncellenmesi beklenirken, bankalar müşteri çekmek amacıyla ek ürün şartlarıyla birlikte toplam ödemeleri 35 bin TL seviyesine kadar çıkardı.

BANKALARIN GÜNCEL PROMOSYON VE KAMPANYA DETAYLARI

Maaşını yeni bir bankaya taşımak ya da 3 yıllık taahhüdünü yenilemek isteyen emekliler için öne çıkan banka teklifleri şu şekildedir:

Şekerbank: Temel maaş promosyonunun yanı sıra vadesiz hesap, kredi kartı kullanımı, sigorta, Kredili Mevduat Hesabı (KMH) ve otomatik fatura talimatı gibi ek ürün şartlarıyla toplam kazanımı 35.000 TL'ye kadar çıkartarak Eylül ayının en yüksek teklifini sunuyor.

ING: Koşulsuz 15.000 TL'ye varan temel nakit promosyona ek olarak, Turuncu Ekstra kapsamındaki nakit fırsatlarıyla toplamda 32.000 TL'ye varan avantaj sağlıyor.

Yapı Kredi: Maaş tutarına göre verilen 15.000 TL'ye varan koşulsuz promosyona ek olarak fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve mobil bankacılık aktivasyonu gibi şartlarla toplam ödemeyi 30.000 TL'ye ulaştırıyor.

Akbank: 15.000 TL'ye varan temel promosyonun yanı sıra otomatik fatura talimatı, sigorta poliçesi ve kart harcaması ödülleriyle toplamda 30.000 TL'ye varan nakit ve chip-para imkânı sunuyor.

DenizBank: 12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak KMH, fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı şartıyla 30.000 TL toplam kazanım fırsatı tanıyor.

Garanti BBVA: 15.000 TL'ye varan nakit promosyonun yanında Bonus/Paracard harcaması, Avans Hesap kullanımı ve sigorta poliçesi koşullarıyla toplamda 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül veriyor.

İş Bankası: 3 yıllık maaş taahhüdü veren emeklilere 15.000 TL'ye kadar ana promosyon, fatura ve kredi kartı harcamalarına bağlı MaxiPuan fırsatlarıyla birlikte 25.000 TL toplam ödeme sağlıyor.

QNB: Maaş aralığına göre herhangi bir ek şart koşmaksızın doğrudan 20.000 TL'ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor.

Halkbank: Maaş tutarına bağlı olarak 12.000 TL'ye varan ana promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.

BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Koşulsuz ve Ek Şartlı Promosyon Ayrımı: Bankaların ilan ettiği 30.000 - 35.000 TL gibi tavan tutarlar genellikle otomatik fatura talimatı, KMH kullanımı, sigorta veya aylık kart harcama taahhüdü gibi ek koşullara bağlıdır. Sadece maaş taşıma karşılığı verilen "koşulsuz" tutarların ayrıca değerlendirilmesi gerekir.

Son Başvuru Tarihi: Eylül ayı kampanyalarından yararlanmak isteyen emeklilerin başvurularını 30 Eylül mesai veya dijital işlem saati bitimine kadar e-Devlet ya da bankaların mobil uygulamaları üzerinden tamamlaması gerekmektedir.

Mevcut Taahhüt İptali: Başka bir bankada hâlihazırda aktif 3 yıllık taahhüdü bulunan emekliler, kalan sürenin kıstelyevm (gün bazlı) tutarını eski bankalarına iade ederek maaşlarını diledikleri bankaya taşıyabilirler.