Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi araştırmaları başladı. EYT yasasının da yürürlüğe girmesi ile "EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?" sorusu gündeme geldi.
Ramazan ayına sayılı günler kala gözler bayram ikramiyesine çevrildi. EYT yasası ile 2 milyon 225 bin kişi emekli olma hakkı elde edecek. Böylece EYT’liler ve diğer emekliler emekli bayram ikramiyesi ücretlerini gündemlerine aldı.
2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
2023 yılında sosyal destek paketi ödemeleri, öğrenci bursları, asgari ücret, memur maaşı ve emekli maaşlarına zam yapıldı. Ancak 2023 yılında bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Son olarak 2022 yılında Kurban ve Ramazan Bayramı’nda emeklilerin hesaplarına 1.100 TL aktarılmıştı.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
2023 yılında emekli maaşı zam oranı %30 oldu. Emekli bayram ikramiyelerine bu oranda zam yapılması durumunda bayram ikramiyesi 1430 TL seviyelerine yükselecek. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında detaylar eklenecektir.
Ramazan ayı bu yıl 23 Mart'ta başlayacak. Bayramdan en geç 1 hafta önce ikramiye ödemelerine başlanması bekleniyor.
EYT’LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?
Mart ayında başvuru yapan emekli adaylarının Nisan ayında emekli aylığı almaya başlaması bekleniyor.
Ramazan Bayramı 23 Mart'ta başlayacağından EYT ile emekli olanların emekli bayram ikramiyesinden faydalanması ön görülüyor.
Kaynak: Hürriyet.com.tr