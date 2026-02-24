Emekli bayram ikramiyesinde 3 formül: İşte kulislerde konuşulan rakamlar
Ramazan Bayramı yaklaşırken SSK ve Bağkur emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanların gözü kulağı yeni ikramiye tutarlarında. En düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkmasının ardından Meclis'e gelmesi beklenen ikramiye düzenlemesi için masada üç farklı senaryo bulunuyor.
Emekli maaşlarına yapılan yüzde 12,19'luk zam ve en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesi, dikkatleri bayram ikramiyelerine çevirdi.
İkramiye ödemeleri yasal düzenlemeyle belirlendiği için, olası bir artış kararının Meclis'te yasalaşması gerekiyor.
Hükümetin karar vermesi halinde düzenleme doğrudan Meclis gündemine taşınacak.
Geçmiş yıllarda 2023'te 2 bin, 2024'te 3 bin ve 2025'te 4 bin lira olarak uygulanan ikramiye tutarları için bu yıl farklı rakamlar telaffuz ediliyor.
Yeni dönem için masada üç ayrı senaryo yer alıyor:
Birinci formül: İkramiyelere bin liralık artış yapılarak tutarın 5 bin liraya çıkarılması. Bu senaryoda yüzde 25'lik bir zam uygulanmış olacak ve emeklilere iki bayramda toplam 10 bin lira ödenecek.
İkinci formül: İkramiyenin 5 bin 500 liraya yükseltilmesi. Yüzde 37,5 oranında artışı öngören bu durumda yıllık toplam ödeme 11 bin lirayı bulacak.
Üçüncü formül: Tutarın 6 bin liraya çıkarılması. Bu formül kabul edilirse yüzde 50 oranında bir artış gerçekleşecek ve emekliler bu yıl toplam 12 bin lira ikramiye alacak.
Sabah gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre, ikramiye zammı iş göremezlik ödeneği alanlar ile dul ve yetim maaşı alan vatandaşları da kapsayacak.
Bu gruptaki hak sahiplerine yapılacak ödemeler, mevcut aylık oranları üzerinden hesaplanacak:
Yüzde 75 ölüm aylığı alanlar: Mevcut durumda 3 bin lira alan hak sahiplerinin ödemesi; ikramiye 5 bin liraya çıkarsa 3 bin 750 liraya, 5 bin 500 liraya çıkarsa 4 bin 125 liraya, 6 bin liraya çıkarsa 4 bin 500 liraya yükselecek.
Yüzde 50 ölüm aylığı alanlar: 2 bin lira olan mevcut ikramiyeler, formüllere göre sırasıyla 2 bin 500, 2 bin 750 veya 3 bin lira olacak.
Yüzde 25 ölüm aylığı alanlar (Yetim çocuklar): Bin lira olan mevcut ödemeler, formüller kapsamında bin 250, bin 375 ya da bin 500 liraya çıkacak.
Birden fazla dosyadan gelir elde edenlere ise aylık bağlama oranı en yüksek olan dosya baz alınarak ödeme yapılacak. Örneğin; hem kendi emekli aylığını alan hem de vefat eden eşinden ölüm aylığı bağlanan bir kişiye, sadece kendi emekli aylığı kapsamında ikramiye yatırılacak.
İKRAMİYELER NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Bu yıl Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerinde kutlanacak. 19 Mart Perşembe gününün arife olması nedeniyle, ikramiye ödemelerinin 9-19 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Beklentiler özellikle 15-19 Mart tarihleri üzerinde yoğunlaşıyor.
Kesin ödeme takvimini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. İkramiye artışına ilişkin yasal düzenleme ödeme gününe yetişirse hak sahipleri zamlı tutarları doğrudan hesaplarında görecek. Düzenlemenin yetişmemesi durumunda ise oluşan fark tutarları daha sonra hesaplara yatırılacak.