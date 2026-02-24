Emekli bayram ikramiyesinde 3 formül: İşte kulislerde konuşulan rakamlar

Birden fazla dosyadan gelir elde edenlere ise aylık bağlama oranı en yüksek olan dosya baz alınarak ödeme yapılacak. Örneğin; hem kendi emekli aylığını alan hem de vefat eden eşinden ölüm aylığı bağlanan bir kişiye, sadece kendi emekli aylığı kapsamında ikramiye yatırılacak.