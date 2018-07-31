Hayat pahalılığını karşılamasa da Kurban Bayramı yaklaşırken emeklilerin gözü ikramiyelerde. 1000 TL tutarındaki ikramiyelerin 20 Ağustos arefe günü öncesinde ödenmesi bekleniyor.

Kurban bayramı yaklaşıyor.



Hazırlıklar başladı. Emeklilerin gözü ise ödenecek ikramiyelerde.



İkramiye ödemeleri maaş tutarından bağımsız olarak tüm emeklilere 1000'er lira olarak ödenecek. SGK emeklileri, şehit yakınları, gaziler, şeref aylığı sahipleri ikramiyeden yararlanabilecek.



Ölüm aylığı alanlara maaştaki hissesi oranında ikramiye verilecek. İş kazası meslek hastalığından dolayı maaş alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.



Ramazan bayramı ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatmıştı. Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 20 Ağustos arefe günü öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor.



İlgili yasa gereği hiçbir şekilde kesinti yapılamayan ve haczedilemeyen ikramiyelerin kesin ödeme tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.



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