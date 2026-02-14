Emekli ikramiyesi enflasyona karşı eridi: 11 bin TL yerine 6 bin TL tahmini

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2026 yılı bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağına ilişkin değerlendirmeler gündemdeki yerini koruyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, ekonomik veriler üzerinden yaptığı değerlendirmede 2026 yılı için ikramiyenin 5 bin 500 ila 6 bin TL aralığında olabileceğini söyledi.

Doç. Dr. Yüksel, sosyal ve ekonomik şartların emekliler üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “İstatistiksel bilgiye göre, 5 bin 500-6 bin TL civarında bir emekli ikramiyesinin olacağını düşünüyorum” dedi.

Yüksel, yüksek enflasyonun emekliler üzerindeki etkisine dikkat çekti.

2026 ZAM ORANLARINI HATIRLATTI

Doç. Dr. Yüksel, emeklilerin maaş artışlarının beklentilerin altında kaldığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“2026 yılında yapılan emekli zamları SSK ve BAKUR emeklileri için 12.19 olurken memur emeklileri için ise 18.60 düzeyinde gerçekleşti. Aslında bu zam oranlarından daha yüksek zam bekliyordu emekliler. Bu yüzden dolayı artık emeklilerimiz bayram ikramiyelerinin ne kadar artacağı yönünde merakla beklenti içerisinde olduklarını görüyoruz.”

YILLARA GÖRE İKRAMİYE TUTARLARINI SIRALADI

Yüksel, emekli ikramiyelerinin yıllar içindeki değişimini de hatırlattı.

“2018 yılında emekli ikramiyesi ilk olarak bin TL olarak ödendi. 2019-2020 yıllarında biner TL olarak ödenmeye devam etti. 2021 yılında yaklaşık yüzde 10'luk bir artışta 2 bin 100 TL olarak ödendi. 2022 yılında da keza bin 100 TL olarak ödendi. 2023 yılında yaklaşık yüzde 70'lik bir artışta 2 bin TL olarak ödendi. Yine 2024 yılında 3 bin TL, 2025 yılında da emeklilere her bayram döneminde 4 bin TL olarak emekli ikramiyeleri ödenmiştir.”

“ENFLASYONUN ALTINDA EZİLMEKTEDİR”

Doç. Dr. Yüksel, 2018 yılında ödenen bin TL’nin bugünkü alım gücüne dikkat çekerek, ikramiyelerin enflasyon karşısında eridiğini söyledi.

Yüksel, “Emekli ikramiyesinin ilk verilmeye başladığı 2018 yılında bin TL'nin şu anki günümüzdeki TÜFE değeri yaklaşık 11 bin 138 TL. Dolayısıyla şunu ifade edebiliriz, 2018 yılındaki bin TL maalesef şu an enflasyonist dönem etkisi dolayısıyla 11 bin 138 TL civarındadır. Bu bakımdan maalesef emekli ikramiyeleri enflasyonun altında ezilmektedir” dedi.

“CİDDİ BİR ARTIŞ BEKLEMİYORUM”

Yüksel, son dönemde uygulanan sıkı para politikasına da değinerek, ikramiyede çok yüksek bir artış beklemediğini söyledi.

“Yaklaşık iki yıldır ülkemizde enflasyonla mücadele noktasında sıkı para politikası uygulanmakta ve enflasyonla mücadele reçetesi doğru bir şekilde uygulanmaktadır. Maliye Bakanlığı'nın izlediği politikaları değerlendirdiğimizde gerçekten enflasyonla mücadele noktasında en kararlı devlet organlarından bir tanesinin Maliye Bakanlığı olduğunu söyleyebiliriz” diyen Yüksel, beklentisini şu sözlerle özetledi:

“Ciddi bir artışı olacağını beklemiyorum açıkçası. Ama benim beklentime göre ve ülkenin ekonomik durumunun bize verdiği istatistiksel bilgiye göre, 5 bin 500- 6 bin TL civarında bir emekli ikramiyesinin olacağını düşünüyorum.”