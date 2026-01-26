Emekli ikramiyesinde yeni düzenleme! Kim ne kadar alacak?
Asgari ücret, memur ve emekli maaş artışlarının ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Hükümetin masasında yeni bir zam oranı bulunurken, ödemelerin kimlere ne oranda yapılacağı ve hesaplara yatacağı tarihler netleşmeye başladı.
Yaklaşık 17,7 milyon emekli, maaş zamlarının ardından bayram ikramiyesi düzenlemesine odaklandı. Ankara kulislerinden yansıyan bilgilere göre, halihazırda 4 bin TL olan ikramiye tutarının yüzde 25 artışla 5 bin TL’ye çıkarılması gündemde.
2018 yılında başlayan uygulama kapsamında, 2025 yılında yüzde 33,33'lük artışla 4 bin TL’ye yükseltilen ikramiyenin, 2026 yılı için 5 bin TL olması hedefleniyor. Ekonomi yönetimi, bütçe üzerindeki yükü ve etki analizlerini hesaplayarak çalışmalarını sürdürüyor.
YASAL SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Bakanlıklar hazırlıklarını tamamladıktan sonra düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunacak. Kabine toplantısında değerlendirilecek olan teklifin, Ramazan ayı içerisinde yasa teklifi olarak TBMM’ye gelmesi bekleniyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerin ardından Genel Kurul’da yasalaşacak düzenleme, Cumhurbaşkanı onayına sunulacak ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
KİMLER NE KADAR ALACAK?
Ekonomim'e göre, planlanan artışın tüm hak sahiplerine eşit şekilde yansımayacağı belirtiliyor. Dul ve yetim aylığı alanlar, hisse oranları ölçüsünde ödemeden yararlanacak. Mevcut düzenlemeye göre eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışıp eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiyeye hak kazanacak.
Örnek hesaplamaya göre; 5 bin TL’lik taban ikramiye üzerinden:
Ramazan Bayramı’nda eşten maaş alanlar 3 bin 750 TL,
Emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar 2 bin 500 TL,
Yetimler ise 1.250 TL ödeme alacak.
ÇİFT MAAŞTA YÜKSEK OLAN GEÇERLİ
İki ayrı emekli maaşı bulunan vatandaşlar, en yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden ikramiye alabilecek.
Örneğin hem kendi emekli aylığını hem de vefat eden eşinden dolayı dul aylığını alan bir kişiye, kendi emekliliği yüksekse sadece o maaş üzerinden ödeme gerçekleştirilecek.
17,7 milyon emekliye ödenecek toplam tutarın 150 milyar TL’nin üzerinde olacağı öngörülüyor. 2024 yılında 84,2 milyar TL olan toplam ödeme, 2025 yılında 100 milyar TL’yi (Kurban Bayramı payı 57,4 milyar TL) geçmişti.
İkramiyeden kimlerin yararlanacağı konusundaki liste ise net. Ödemeleri; "SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alacak.
Ödemeler, emekli maaşlarının yatırıldığı banka hesapları üzerinden yapılacak. Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlarken, Ramazan Bayramı 20-24 Mart tarihleri arasına denk geliyor. Geçmiş uygulamalar baz alındığında ödemelerin 9-14 Mart arasında tamamlanması bekleniyor.
Taslak takvime göre planlama şu şekilde:
Bağ-Kur emeklileri: 9 Mart
Emekli Sandığı emeklileri: 10 Mart
SSK emeklileri: 11–13 Mart tarihleri arasında (maaş günlerine göre üç grup halinde).
Kurban Bayramı takvimi ise 26 Mayıs Salı yarım gün arife ile başlıyor. 27-30 Mayıs tarihleri arasındaki bayram öncesinde ikramiyelerin hesaplara geçmesi hedefleniyor.
Yapılan hesaplamalara göre Kurban Bayramı ikramiyelerinin 18-23 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.