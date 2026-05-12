Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu

Kurban Bayramı öncesinde emeklilere nefes aldıracak ödeme planı netleşti. Bakan Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, hem aylık ödemelerin hem de 4 bin liralık bayram ikramiyelerinin aynı takvim içerisinde tamamlanacağını belirtti.

ÖDEMELER 17 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Bakanlığın belirlediği takvime göre, emekli ikramiyeleri ve maaş ödemeleri şu tarihler arasında gerçekleştirilecek:

Ödeme Başlangıcı: 17 Mayıs

Ödeme Bitişi: 22 Mayıs

Bu süreçte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilerin ödemeleri kademeli olarak banka hesaplarına tanımlanacak.