Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri ve aylık ödemelere ilişkin takvimi paylaştı. Bakan Işıkhan, ödemelerin Mayıs ayının üçüncü haftasında hesaplara geçeceğini duyurdu.

Kurban Bayramı öncesinde emeklilere nefes aldıracak ödeme planı netleşti. Bakan Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, hem aylık ödemelerin hem de 4 bin liralık bayram ikramiyelerinin aynı takvim içerisinde tamamlanacağını belirtti.

ÖDEMELER 17 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Bakanlığın belirlediği takvime göre, emekli ikramiyeleri ve maaş ödemeleri şu tarihler arasında gerçekleştirilecek:

Ödeme Başlangıcı: 17 Mayıs
Ödeme Bitişi: 22 Mayıs
Bu süreçte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilerin ödemeleri kademeli olarak banka hesaplarına tanımlanacak.

