Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 7 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerde SGK ayrıntıları!

En düşük emekli aylığı ve zamlı maaşı 23 bin 552 liranın altında kalıp 20 bin liradan fazla olanların maaş farkının ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 7 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerde SGK ayrıntıları!
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Yaklaşık 7 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşının artmasından dolayı oluşan fark ödemelerine dair ayrıntılar ortaya çıktı.

Yaklaşık 7 milyon vatandaşı ilgilendiriyor

En düşük emekli maaşının yükseltilmesiyle birlikte oluşan maaş farklarının hesaplara geçeceği tarih konusu netleşmeye başladı. Konu, yaklaşık 7 milyon civarındaki emekli vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

SGK tarih belirleyecek

Sürecin tamamlanması için izlenecek adımlar belli oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) onaylanan yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, ödemelerin hesaplara geçmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) tarih belirlemesi planlanıyor.

Emekliler ne kadar maaş farkı alacak?

En düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya yükselmesi nedeniyle ödenecek fark tutarları şu şekilde hesaplanacak:

20 bin lira maaş alan kişiler 3 bin 552 lira fark ödemesi alacak.

20 bin liradan yüksek, 23 bin 552 liradan az maaş alanlar ise aradaki fark kadar ödemeyi hak edecek.
Karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan kısa süre sonra ödemeler yapılacak

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının hemen ardından SGK'nın bir tarih belirlemesi ve maaş farkı ödemelerinin kısa sürede hak sahiplerinin hesaplarına geçmesi bekleniyor.

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