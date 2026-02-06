Emekli maaş hesabı değişiyor: Prime göre yeni düzen yolda

AK Partili milletvekillerinin vatandaşlarla yaptığı görüşmeler ve ilgili kurumlara gelen şikâyetler, sistemdeki temel sorunu ortaya koydu. Düşük prim ödeyen ile yüksek prim ödeyen emeklilerin maaşları arasındaki makasın kapanmasının ciddi bir rahatsızlık yarattığı belirlendi. Yapılan çalışma ile bu dengenin, ödenen prime göre yeniden bir düzene oturtulması amaçlanıyor.