Emekli maaş hesabı değişiyor: Prime göre yeni düzen yolda
Hükümet, emeklilik sistemindeki dengesizlikleri gidermek için üç koldan harekete geçti. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren çalışmada, prim ödemeleri ile maaş arasındaki makasın yeniden düzenlenmesi ve farklı zam oranlarının eşitlenmesi hedefleniyor.
Emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunların çözümü için Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve AK Parti koordinasyonunda kapsamlı bir çalışma süreci başlatıldı.
Bu çerçevede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde özel bir komisyon kuruldu.
Komisyon, emeklilik sistemi, maaş katsayıları ve en düşük emekli aylığı ile diğer maaşlar arasında oluşan dengesizlikleri masaya yatırdı.
"PARTİNİN VE HÜKÜMETİN BİRİNCİ ÖNCELİĞİ"
Konuya ilişkin bilgi veren AK Parti kurmayları, sürecin hassasiyetine dikkat çekerek, "Şu anda hem partinin hem de hükümetin birinci önceliği emekli maaşları. Emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiği üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Nasıl bir formül bulunur, etki analizi çıkarılıyor" açıklamasında bulundu.
AK Partili milletvekillerinin vatandaşlarla yaptığı görüşmeler ve ilgili kurumlara gelen şikâyetler, sistemdeki temel sorunu ortaya koydu. Düşük prim ödeyen ile yüksek prim ödeyen emeklilerin maaşları arasındaki makasın kapanmasının ciddi bir rahatsızlık yarattığı belirlendi. Yapılan çalışma ile bu dengenin, ödenen prime göre yeniden bir düzene oturtulması amaçlanıyor.
Masadaki bir diğer kritik başlık ise emekli grupları arasındaki zam farkı oldu. Yılbaşında memur emeklilerine yüzde 18.60, işçi ve Bağ-Kur emeklisine ise yüzde 12.19 oranında zam yapılmıştı.
Sabah'ın haberine göre, yürütülen çalışmada bu farkın ortadan kaldırılması ve SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın tüm emeklilere ortak bir zam verilmesi planlanıyor.
Böylece düşük ve yüksek prim ödeyenler arasında denge sağlanarak, "en düşük emekli maaşı" uygulamasına duyulan ihtiyacın da ortadan kalkması hedefleniyor.
TARİH BELLİ OLDU: HEDEF 2027
Hükümet, köklü düzenlemelerin ekonomik programın sonuçlarının alınacağı 2027 yılı içinde tam olarak hayata geçirilmesini hedefliyor. Ancak 2027 beklenmeden, bu yılın ikinci yarısından itibaren bazı iyileştirmelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Bu ara formülün, uygulanması planlanan "vatandaşlık maaşı" sistemi kapsamında devreye alınabileceği ifade ediliyor.