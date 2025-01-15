Emekli maaş zamları E-devlet'te

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve hükümet tarafından açıklanan yeni zam oranlarıyla birlikte hem 4A-4B kapsamında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de 4C kapsamındaki memur emeklileri için önemli değişiklikler yapıldı.

Kök maaşlara yapılan zam oranları ve ek ödemeler ile toplam maaş miktarı yeniden belirlendi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75 zam

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılan düzenlemede, maaşlara yüzde 15,75 oranında zam yapıldı.

Bu zam oranı, emeklilerin kök maaşlarına doğrudan yansıtılırken, üzerine ek ödeme tutarları ve seyyanen destek ödemeleri de eklenecek.

Memur emeklilerine yüzde 11,54 zam

Memur emeklileri için belirlenen zam oranı ise yüzde 11,54 olarak açıklandı.

Bu zam oranı, maaşlara eklenerek yeni maaş hesaplamaları yapılacak. Memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak ek ödeme tutarlarını da maaşlarına dahil ederek e-Devlet sistemi üzerinden güncel maaş bilgilerine ulaşabilecekler.

En düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira

2025 yılı için belirlenen en düşük emekli maaşı, 14 bin 469 lira olarak açıklandı. Bu rakamın altında maaş alan emekliler için destek ödemesi yapılacak.

Taban maaşın altında ücret alanlar için aradaki fark, kapatılacak ve maaş 14 bin 469 TL olarak hesaplanacak.

Dul ve yetim maaşları

Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da yapılan düzenlemelerden faydalanacak.

SSK ve Bağ-Kur kapsamında bağlanan ölüm aylıkları, kök maaşlara yüzde 15,75 oranında zamla artırılacak. Ayrıca, dul ve yetimlerin maaş oranlarına göre taban aylık düzenlemesi uygulanacak.

e-Devlet üzerinden vatandaşlar zamlı emekli maaşlarının detaylarına ulaşabilecek. Detaylara ulaşmak için tıklayınız.

