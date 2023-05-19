Milyonların gözü Meclis’te: İşte emekli maaş zammı hesaplama
Milyonların gözü Meclis'e çevrildi. Emekliler temmuz ayında maaşlarına yapılacak ara zammı merak ediyor. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanıp, refah payının eklenmesiyle birlikte ortaya çıkacak olan Temmuz emekli zammı için 2 aydan az bir süre kaldı. Peki, emekli zammı ne kadar olacak?
TÜİK tarafından her ay yayımlanan enflasyon rakamları ve hükümetin vereceği refah payı ile emekli zammı ne kadar olacak sorusu merak ediliyor. Peki, emekli zammı ne kadar 2023?
2023 NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?
Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
TÜİK verilerine göre, enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.
Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için geriye sadece 2 aylık veri kaldı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak.
Nisan ayı enflasyon rakamları ile beraber 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı belli oldu. Buna göre, 4 aylık enflasyon oranı Yüzde 15,22 olarak hesaplandı.
6 aylık enflasyon oranı, Mayıs ve Haziran ayı rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Öte yandan Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyonun yüzde 21,13 olacağı tahmin ediliyor.
2023 EMEKLİ TEMMUZ ARA ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Tahmini olarak hesaplanan 6 aylık enflasyon rakamları baz alındığında emekli zam oranının refah payı ile birlikte yüzde 30 veya 35 olması bekleniyor.