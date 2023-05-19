Milyonların gözü Meclis’te: İşte emekli maaş zammı hesaplama

Nisan ayı enflasyon rakamları ile beraber 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı belli oldu. Buna göre, 4 aylık enflasyon oranı Yüzde 15,22 olarak hesaplandı.

6 aylık enflasyon oranı, Mayıs ve Haziran ayı rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Öte yandan Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyonun yüzde 21,13 olacağı tahmin ediliyor.