Emekli maaşı ve ek ödeme hesabı belli oluyor! Kim ne kadar alacak?
2026 Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla SGK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranları ile ek ödeme tutarları büyük ölçüde şekillendi.
Mayıs verileri itibarıyla 5 aylık enflasyon yüzde 16,61 seviyesine ulaştı. Milyonlarca emeklinin gelirini belirleyecek asıl kritik veri olan haziran ayı enflasyonu ise 3 Temmuz 2026 tarihinde duyurulacak.
Aylık enflasyonun yüzde 1 civarında gelmesi bekleniyor. Bu öngörünün gerçekleşmesi halinde SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 17,77 seviyesine çıkacak.
Mevcut 5 aylık tabloya göre memur zammı karşılığı yüzde 12,41 olarak hesaplandı. 6 aylık artış beklentileri ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18 ile yüzde 19 bandında yer alırken, memur ve memur emeklilerinde bu toplam artış beklentisi yüzde 14 ile yüzde 15 arasında bulunuyor.
Memur emeklilerinde uygulanacak artış, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşimi üzerinden hesaplanacak.
ZAMLAR DOĞRUDAN KÖK AYLIK VE EK ÖDEMEYE YANSIYACAK
Emekli maaşlarındaki artışlar doğrudan kök aylık üzerinden sisteme işleniyor. Hesaplama yapılırken önce kök maaş artırılıyor, ardından bu rakama ek ödeme ilave ediliyor.
Örneğin 25 bin lira emekli maaşı bulunan bir kişinin yüzde 18 zam aldığı senaryoda, zamlı kök maaşı 29 bin 500 liraya yükseliyor. Bunun üzerine ek ödeme oranı da eklendiğinde bankaya yatacak tutar 30 bin 680 liraya çıkıyor. Bu hesaplamayla 25 bin lira emekli maaşı olan kişiye bin 180 lira ek ödeme yansıtılmış oluyor.
KİM, YÜZDE KAÇ EK ÖDEME ALACAK?
Maaşlara düzenli olarak yansıtılan ek ödeme sistemi, belirlenen maaş sınırlarına göre iki farklı oranda uygulanıyor. Genel olarak emekliler maaşlarının yüzde 4'ü oranında ek ödeme alırken, belirlenen eşik değerin altındaki daha düşük gelir grubunda bulunan maaşlar için bu oran yüzde 5 olarak işletiliyor.
Yüzde 5'lik dilimi belirleyen maaş sınırı, memur maaş katsayısına bağlı olarak her dönem yeniden güncelleniyor. Ek ödemeler doğrudan kök maaşa bağlı olduğu için maaşa zam geldiğinde bu ödeme kalemi de otomatik olarak artış gösteriyor.
30 BİN LİRA MAAŞ ALANIN YENİ GELİRİ NE OLACAK?
Mevcut durumda 30 bin lira kök maaşı olan bir emekli, bin 200 lira ek ödeme ile toplam 31 bin 200 lira alıyor. Yüzde 18 zam senaryosu uygulandığında bu kişinin kök aylığı 35 bin 400 liraya çıkıyor. Kök maaşın yükselmesiyle bin 200 liralık ek ödeme tutarı bin 416 liraya çıkıyor ve emeklinin eline geçen toplam ödeme 36 bin 816 liraya ulaşıyor.
En düşük emekli maaşı uygulaması kapsamında kök maaşı düşük olanların geliri, yasal olarak belirlenen taban seviyeye tamamlanıyor. Bu işlem sırasıyla kök maaşa zam uygulanması, ardından ek ödemenin eklenmesiyle başlıyor. Ortaya çıkan toplam tutar taban aylığın altında kalıyorsa Hazine desteği devreye giriyor.
Örneğin mevcut durumda 15 bin lira kök aylığı ve 600 lira ek ödemesi olan bir emekli, 4 bin 400 lira Hazine desteği alarak bankadan 20 bin lira çekiyor. Yüzde 18 zam gelmesi durumunda bu kişinin kök aylığı 17 bin 200 liraya, ek ödemesi ise 708 liraya yükseliyor. Yeni taban aylığın 23 bin 600 lira olarak belirlendiği varsayıldığında, aradaki fark için verilecek yeni Hazine desteği 5 bin 692 lira oluyor.
Temmuz ayında haziran enflasyonunun netleşmesiyle maaşlar ve ek ödemeler yeniden hesaplanarak kesinleşecek.
Emekliler, maaşlarındaki tüm bu bileşenleri e-Devlet platformu üzerinden detaylıca inceleyebiliyor. "Emekli Aylık Bilgisi" ekranına giriş yapıldığında aylık tutar (kök maaş), ek ödeme tutarı ve 5510 Ek 19 kapsamındaki Hazine destek farkı ayrı ayrı kalemler halinde görüntüleniyor.