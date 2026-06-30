Emekli maaşı ve ek ödeme hesabı belli oluyor! Kim ne kadar alacak?

Örneğin mevcut durumda 15 bin lira kök aylığı ve 600 lira ek ödemesi olan bir emekli, 4 bin 400 lira Hazine desteği alarak bankadan 20 bin lira çekiyor. Yüzde 18 zam gelmesi durumunda bu kişinin kök aylığı 17 bin 200 liraya, ek ödemesi ise 708 liraya yükseliyor. Yeni taban aylığın 23 bin 600 lira olarak belirlendiği varsayıldığında, aradaki fark için verilecek yeni Hazine desteği 5 bin 692 lira oluyor.