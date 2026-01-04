Emekli maaşı yarın belli oluyor: İşte kulislerden sızan maaş zammı!

Altı aylık enflasyonun yüzde 12 olması durumunda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı 18 bin 900 TL’ye yükselecek. Enflasyonun yüzde 13 çıkması halinde ise en düşük emekli maaşının 19 bin 75 TL olması bekleniyor.