Emekli maaşı yarın belli oluyor: İşte kulislerden sızan maaş zammı!

Emekli maaşlarına yapılacak zam, yarın açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek. Kulislerde refah payı beklentisi ve en düşük emekli maaşına olası düzenlemeler konuşuluyor.

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yarın açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek. Emekli aylıkları her yılın ocak ve temmuz aylarında TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verilerine göre güncelleniyor. Ocak 2026 zammı da pazartesi günü açıklanacak enflasyonla birlikte belli olacak.

Geçim derdi yaşayan emekliler, 28 bin 75 TL olarak açıklanan asgari ücretin ardından tepkilerini sürdürüyor. En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL olması, emeklilerin alım gücündeki kaybı yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar yetkililerden çözüm odaklı ekonomi politikaları talep ediyor.

Tahminlere göre son 6 aylık enflasyon oranının yüzde 12–13 bandında çıkması bekleniyor. Oranların netleşmesiyle birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine bu seviyelerde bir zam yapılacak.

Türkiye gazetesinin haberine göre AK Parti kulislerinde emekli maaşlarına refah payı eklenmesi ihtimali zayıf görülüyor. Ancak kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürpriz bir karar alarak emekli maaşlarına ek bir artış yapabileceği de konuşuluyor.

Altı aylık enflasyonun yüzde 12 olması durumunda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı 18 bin 900 TL’ye yükselecek. Enflasyonun yüzde 13 çıkması halinde ise en düşük emekli maaşının 19 bin 75 TL olması bekleniyor.

Kök maaşı bu rakamların altında kalan emekliler için aradaki farkın tamamlanması amacıyla Meclis’te yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekecek. Yasal düzenleme yapılmazsa kök maaşı düşük olan emekliler zamdan fiilen yararlanamayacak.

Şu anda yaklaşık 4 milyon emekli “en düşük emekli maaşı” kategorisinde bulunuyor. Düzenleme yapılmaması halinde milyonlarca emekli hiç zam almadan yaşam mücadelesine devam edecek.

Geçen yıl ocak ayında en düşük emekli maaşı yüzde 15,75 artışla 14 bin 469 TL’ye yükseltilmişti. Temmuz ayında ise yüzde 16,67 zam yapılarak en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL olmuştu.

Memur ve memur emeklilerine yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı uygulanacak. Açıklanacak enflasyon verilerinin ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 18–19 arasında zam yapılması bekleniyor.

