Emekli maaşı zammında son gelişme

Emekli maaşları için artık son düzlüğe girildi. Nisan ayı enflasyon yüzdesinin açıklanması ile birlikte ilk 4 aylık ortalama enflasyon düzeyi de belirlendi. Emekli maşında belirleyici unsur olan 6 aylık ortalama enflasyonun belirginleşmesi hızlanırken, emekli maaşı zam oranları için yapılan tahminler de netleşmeye başladı.