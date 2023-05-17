Emekli maaşı zammında son gelişme
Emekli maaş zammı için günler geriye sayılırken yavaş yavaş beklenen gelişmeler aktarılıyor. Emekli maaşı için belirlenecek olan zam Temmuz maaşı ile birlikte geçerli olacak. Emekli maaş zammı için son düzlüğe girildi. Emekli maşa zammı enflasyon ve refah payı hesaplanarak oluşturulacak.
Emekli maaşları için artık son düzlüğe girildi. Nisan ayı enflasyon yüzdesinin açıklanması ile birlikte ilk 4 aylık ortalama enflasyon düzeyi de belirlendi. Emekli maşında belirleyici unsur olan 6 aylık ortalama enflasyonun belirginleşmesi hızlanırken, emekli maaşı zam oranları için yapılan tahminler de netleşmeye başladı.
EMEKLİ MAAŞI İÇİN 4 AYLIK ENFLASYON AÇIKLANDI
Emekli maaşında belirleyici unsur olarak kabul edilen enflasyon, 2023 ilk 6 ayı için ortalama olarak alınıyor. İlk 4 ay için belirlenen aylık enflasyon yüzdelerinin açıklanması ile birlikte emekli maaşında da tahminler netleşmeye devam ediyor.
Emekli maaşının güncel enflasyon ile birlikte yükselmesi beklenen seviye ise 10 bin Türk Lirası üzerinde olması. eklenen seviye en düşük emekli maaşları için geçerli.
Enflasyon ilk 4 ay için yüzde 15,22 olarak açıklanırken, emekli maaşı için bir de refah payı uygulaması duyuruldu. Refah payı ve ortalama enflasyon düzeyi birlikte hesaplandığında emekli maşının 10 bin Türk Lirası üzerinde görülmesi bekleniyor.