Emekli maaşına ek zam iddiası! Fatih Altaylı...

Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Meclis’ten geçti ancak milyonlarca emekli yapılan zamların yeterli olmadığı düşüncesini dile getirdi. Bu durum yaklaşan Mart ayındaki yerel seçimler öncesi emekliye 4 bin TL seyyanen zam, en düşük emekli maaşının 17 bin TL olacağı yönünde iddialarıda beraberinde getirdi. O iddialara bir yeniside Fatih Altaylı tarafından getirildi.

Gazeteci Fatih Altaylı da yaklaşan yerel seçimler öncesi AK Parti’nin İstanbul Adayı Muray Kurum ve Ankara Adayı Turgut Altınok emekli maaşı zammı için verdiği vaatleri değerlendirdi. ‘Seçim yaklaştıkça emeklilere zam üstüne zam gelme ihtimali çok kuvvetli’ dedi.

Altaylı konuşmasının devamında, "Emekliler arasında bir keyifsizlik olduğu, emeklilerin bazılarının kızgın olduğu falan muhakkak rapor ediliyor.Ve seçimi kazanmak için onlara gerekirse seçime 1 hafta kala yüzde 30 yüzde 40 zam daha yapılabilir yani. Hiç kuşkun olmasın.Merkezi hükümete sahip olmanın avantajı bu. Seçim ekonomisi uygulayabiliyorsun. İster yerel, ister genel, ister Cumhurbaşkanlığı olsun. Bunu uygulama şansları var.” ifadelerini kullandı.