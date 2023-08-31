EMEKLİ MAAŞINA ZAM VAR MI? | Emeklilere ara zam yapılacak mı?

Ülkemizde yaşayan birçok emekli, geçim sıkıntısı çekiyor ve bu durumun önüne geçmek için daha fazla zam talep ediyorlar. Uzmanlar, emeklilerin hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşabilmeleri için daha kapsamlı düzenlemelerin yapılması gerektiğine dikkat çekiyorlar. Gün boyunca birçok kişi emekli maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağını sorguladı.

Emekli maaşlarına gelecek olan zam oranları sonunda açıklandı. Kamu işveren ve sendikaların uzlaşamaması sonucu toplanan Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranlarını belirledi. Buna göre, memur ve emekliler 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam alacaklar.

Peki, emekli maaşlarına ara zam yapılacak mı? Uzmanlar, emekli maaşlarında yapılacak düzenleme için memur zammının referans alınacağına dikkat çekiyor. Taban maaş üzerinden yüzde 45 zam yapılması bekleniyor ve en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılacağı ihtimali üzerinde duruluyor.

Eğer yüzde 45'lik zam gerçekleşirse ve en düşük maaş 10 bin lira olursa, kök maaşına göre emeklilerin zamlı maaşları şöyle olacak:

- Kök maaş: 6.000₺ - 6.750 ₺

ZAMLI MAAŞ: 10.000 ₺

- Kök maaş: 7.000 ₺

ZAMLI MAAŞ: 10.150 ₺

- Kök maaş: 7.500 ₺

ZAMLI MAAŞ: 10.875 ₺

- Kök maaş: 8.000 ₺

ZAMLI MAAŞ: 11.600 ₺

- Kök maaş: 8.500 ₺

ZAMLI MAAŞ: 12.325 ₺

- Kök maaş: 9.000 ₺

ZAMLI MAAŞ: 13.050 ₺

- Kök maaş: 9.500 ₺

ZAMLI MAAŞ: 13.775 ₺

- Kök maaş: 10.000 ₺

ZAMLI MAAŞ: 14.500 ₺