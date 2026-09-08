Emekli maaşını taşıyacaklar dikkat! Banka seçerken sadece promosyon tutarına bakmayın

Emekli banka tercihi: Promosyon dışında nelere bakılmalı?

Emekli banka tercihi yaparken en yüksek promosyonu sunan bankayı seçmek ilk bakışta kazançlı görünebilir. Ancak ilandaki rakam, üç yıllık ilişkinin yalnızca başlangıcını gösterir. Koşullu ek ödemeler, işlem ücretleri, şube erişimi, kredi bağlantısı ve erken ayrılma hesabı net faydayı değiştirebilir. Sizin için uygun seçenek, koşullarını zorlanmadan karşılayabildiğiniz ve sık kullandığınız işlemlerde ek maliyet yaratmayan banka olabilir.

Emekli promosyonunda koşulsuz ödeme ile ek ödeme farkı nedir?

Bir kampanyada görülen promosyon üst tutarı, koşulsuz nakit promosyon ile otomatik fatura talimatı, kart harcaması veya yeni müşteri olma gibi şartlara bağlı ek ödemelerin toplamını gösterebilir. Karşılaştırma sırasında aylık tutarınıza göre koşulsuz ödemeyi, yerine getirebileceğiniz şartlardan doğan ek ödemeyi ve kampanya üst limitini ayrı ayrı yazın.

Bankaların güncel promosyon tutarlarını incelerken her kampanyanın tarihini, maaş aralığını ve ek ödeme şartlarını da açın. Sosyal Güvenlik Kurumunun bilgilendirmesine göre 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda emekli promosyonunu düzenleyen özel bir hüküm bulunmuyor. Bu nedenle promosyon kanuni bir sosyal hak sayılmıyor. Ödeme, SGK ile protokol imzalayan bankanın bütçesinden, sizin talebiniz üzerine geliyor. Bu nedenle ilan metni ile promosyon taahhütnamesini birlikte okuyun.

Emekli promosyonu cayma bedeli ve iade tutarı nasıl hesaplanır?

Sosyal Güvenlik Kurumunun Emekli Promosyonu ve Banka Değişikliği Rehberi, promosyon için aylığın üç yıl boyunca seçilen bankadan alınmasını ve taahhütname imzalanmasını öngörüyor. Süre dolmadan başka bankaya geçmek isterseniz promosyonun kalan süreye karşılık gelen kısmını iade ederek, başka bir bankacılık engeli yoksa promosyon kaynaklı taşıma blokesini kaldırabilirsiniz. Güncel iade tutarını yazılı alın ve dekontu saklayın.

Örnek hesap: Otuz altı aylık taahhüt karşılığında 18.000 TL temel promosyon aldığınızı ve 16 ay sonra banka değiştirdiğinizi varsayın. Kalan süre 20 ay olur. Oransal iade hesabı 18.000 × 20 ÷ 36 = 10.000 TL çıkar. Bu durumda promosyon iadesi 10.000 TL olur. Ek kampanya koşulları veya başka bankacılık engelleri sonucu değiştirebilir. İşlemden önce kesin tutarı bankadan yazılı alın.

Kararı verirken şu hesabı kullanabilirsiniz:

Net geçiş faydası = Yeni bankadaki kesin ödeme + gerçekten kullanacağınız ek faydalar − eski bankaya iade − yeni koşulların toplam maliyeti

Puan veya kuponu yalnızca kullanacaksanız hesaba katın. Promosyon blokesini kredi kaynaklı engelle de karıştırmayın. SGK rehberine göre aylık karşılığı kullanılan kredi, banka değişikliğinin önünde engel oluşturabilir. Kullanılmamış kredili mevduat hesabı ile kredi kartı rehberde ayrı tutuluyor. Virman, takas veya mahsup talimatı da süreci etkileyebilir. Başvuru öncesinde kredi bağlantısını, taahhüdü ve bloke durumunu ayrı ayrı sorun.

Banka işlem ücretlerini kullanım alışkanlıklarınıza göre karşılaştırın

Bankacılık maliyetiniz, işlemi nereden ve ne sıklıkla yaptığınıza göre değişebilir. Para transferlerini çoğunlukla mobil uygulamadan yapıyorsanız şube ücretleri sizin için ikinci planda kalabilir. Buna karşılık başka banka ATM'sini sık kullanmanız, ücretli bir kredi kartı seçmeniz veya özel hizmet paketlerinden yararlanmanız promosyondan elde ettiğiniz faydayı azaltabilir. Karşılaştırmayı kendi kullanım alışkanlıklarınıza göre yapın.

2020/7 sayılı Tebliğ'e ilişkin TCMB uygulama talimatına göre banka, ücretli bir işlemden önce sizi bilgilendirip onayınızı almalı. Güncel ücretleri internet sitesindeki “Ürün ve Hizmet Ücretleri” alanında yayımlamalı. Mevduat hesabının açılması ve işletilmesi için ayrıca ücret alınamıyor.

Banka kartı ve sanal kredi kartı için yıllık üyelik ücreti alınamıyor. Ücretli kredi kartı istemiyorsanız yıllık üyelik ücreti olmayan seçeneği talep edebilirsiniz. EFT, havale ve FAST ücretleri işlem tutarına ve kullandığınız kanala göre değişebildiği için eski fiyatlar yerine başvuru günündeki tarifeyi esas alın.

Şube, ATM ve dijital erişimi birlikte sınayın

Şube mesafesinin yanında maaş günlerindeki yoğunluğu, sıra yöntemini, erişilebilir girişi ve çalışma saatlerini inceleyin. ATM için günlük para çekme sınırını, yakın cihaz sayısını ve başka banka ATM'sinde oluşabilecek maliyeti sorun. Görme, işitme veya hareket kısıtınız varsa erişilebilir hizmetleri listenizin üst sırasına alın.

Mobil uygulamada bakiye kontrolü, para transferi, talimat iptali, kart kapatma ve canlı desteğe ulaşma adımlarını deneyin. Yazı boyutu ile ekran okuyucu uyumunu da değerlendirin. Anlık işlem bildirimi ve kartı geçici kapatma güvenliği artırabilir. Şifre, tek kullanımlık kod veya mobil onay bilgisini kimseyle paylaşmayın. “Güvenli hesaba” para gönderme talebinde işlemi durdurup bankanın resmî numarasını kendiniz arayın.

Emekli maaşı taşımada kredi ve ek hesap bağlantısı

Aylığın aynı bankaya yatması özel kredi oranı sunabilir. Yine de promosyon kazancını kredi maliyetiyle karıştırmayın. Aylık oranın yanında efektif yıllık faiz oranını, toplam geri ödemeyi, tahsis ücretini ve sigorta tercihini inceleyin. Farklı teklifleri bir kredi karşılaştırma ekranında inceledikten sonra size sunulan kişisel teklifi sözleşme öncesi form üzerinden doğrulayın.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 24. maddesi, tüketici kredisinde on dört günlük cayma hakkı tanıyor. Krediyi kullandıysanız anapara ile kullanım günlerine ait faizi kanundaki süre içinde geri ödemeniz gerekir. Kanun'un 27. maddesi erken ödemede gerekli indirimi öngörüyor. Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği'nin 6. maddesine göre yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı üzerinden açık talebiniz olmadan kredi bağlantılı sigorta kurulamaz. Banka, sigortalı teklifle birlikte sigortasız kredi seçeneğini de sunmalı. Ek hesap için kullanım hâlinde işleyecek faiz, vergi ve geri ödeme gününü öğrenin. İhtiyacınız yoksa limitin kapatılmasını ya da düşük tutulmasını isteyin.

Emekli maaşı banka değişikliği öncesinde son kontrol

Kararınızı vermeden önce promosyonu, sözleşme şartlarını ve bankacılık maliyetlerini birlikte değerlendirin.

Size ödenecek koşulsuz nakit promosyonu ve ek ödeme şartlarını netleştirin.

Taahhüt tarihleriyle erken ayrılmada çıkacak iade tutarını yazılı alın.

Aylığınıza bağlı kredi, kullanılan ek hesap, mahsup talimatı veya taşıma blokesi olup olmadığını sorun.

EFT, FAST, ATM ve kart ücretlerini şube ve dijital hizmet kolaylığıyla birlikte değerlendirin.

Kampanya metni ile imzaladığınız sözleşmenin tarihli kopyasını saklayın.

Şartlar uygunsa 4A, 4B veya 4C banka değişikliği başvurunuzu ilgili e-Devlet hizmetinden iletebilirsiniz. Talep aylığın bankaya gönderilmesinden sonra verilirse değişiklik sonraki aya kalabilir. Geçiş tamamlanana kadar eski ve yeni hesabınızı izleyin, otomatik ödemeleri erken kapatmayın. Son seçiminizi yalnızca promosyon rakamına değil, üç yıllık toplam maliyet ve hizmet kolaylığına göre yapın.