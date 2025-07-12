Emekli maaşını taşıyan kazanıyor! İşte emekli promosyon listesi
2025 yılı emekli promosyonlarında adeta yarış başladı! Bankalar, emekli maaşını taşıyanlara 27 bin TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. SGK emeklileri için geçerli olan bu kampanyalar milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. İşte banka banka güncel promosyon tutarları ve başvuru koşulları...
2025 yılında emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler, bankaların güncel promosyon kampanyalarına çevrildi.
Bankalar, emekli maaşını taşıyan vatandaşlara 10 bin TL’den başlayarak 27 bin TL’ye kadar nakit promosyon imkanı sunuyor. 3 yıllık taahhüt karşılığında verilen bu ödemeler, maaş aralığına göre değişiklik gösteriyor.
DENİZBANK
DenizBank, 4 Ekim 2024 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli kampanyasında, maaşını taşıyan emeklilere şu promosyonları sunuyor:
0 - 9.999 TL maaş alanlara: 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
YAPI KREDİ
15 Haziran - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli kampanyasında Yapı Kredi, 3 yıl taahhüt veren emeklilere 27.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor.
HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI
Halkbank ve Ziraat Bankası da SGK emeklilerine 3 yıl için en fazla 12.000 TL promosyon ödemesi sunuyor. Ölüm aylığı alan hak sahiplerine ise maaşları 10.000 TL’nin altındaysa 5.000 TL ödeme yapılıyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, emekli maaşını bankaya taşıyanlara:
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon
6.000 TL’ye kadar bonus kampanyaları
20.000 TL’ye kadar maaşlar için ücretsiz ATM çekimi
imkanı tanıyor.
ING
1 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli kampanyaya göre ING Bank, emekli maaşına göre kademeli promosyon veriyor:
10.000 TL altı: 6.250 TL
10.000 – 15.000 TL arası: 10.000 TL
15.000 – 20.000 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Ek koşullar sağlandığında promosyon toplamı 25.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
TEB
TEB’e maaşını taşıyan ve 3 yıl taahhüt veren emeklilere:
12.000 TL ana promosyon
2 ve üzeri otomatik fatura talimatına 9.000 TL ek ödeme
olmak üzere toplamda 21.000 TL promosyon sunuluyor.
VAKIFBANK
1 Şubat - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK maaşını VakıfBank’a taşıyanlar için promosyonlar şöyle:
10.000 TL altı: 5.000 TL
10.000 – 15.000 TL arası: 8.000 TL
15.000 – 20.000 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL üzeri: 12.000 TL
Ek kampanyalarla toplam promosyon tutarı 27.000 TL’ye ulaşabiliyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası, 1 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında otomatik fatura ödeme talimatı veren SGK emeklilerine:
İlk talimata 500 TL
İkinci talimata 750 TL
Üçüncü talimata 1.000 TL
olmak üzere toplam 1.000 TL’ye varan MaxiPuan veriyor. Ayrıca ilk kez kredi kartı alanlara 5.000 TL’ye kadar indirim fırsatı da sunuluyor.