Emekli maaşını taşıyan kazanıyor! İşte emekli promosyon listesi

İŞ BANKASI

İş Bankası, 1 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında otomatik fatura ödeme talimatı veren SGK emeklilerine:

İlk talimata 500 TL

İkinci talimata 750 TL

Üçüncü talimata 1.000 TL

olmak üzere toplam 1.000 TL’ye varan MaxiPuan veriyor. Ayrıca ilk kez kredi kartı alanlara 5.000 TL’ye kadar indirim fırsatı da sunuluyor.