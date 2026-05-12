Emekli maaşını taşıyana dev fırsat! İşte en yüksek promosyon veren bankalar
Emekli maaşını bünyesine katmak isteyen bankalar arasındaki rekabet kızışırken, promosyon tutarları ek kampanyalarla birlikte 30.000 TL seviyesine kadar yükseldi. İşte en yüksek promosyon veren bankalar...
Emekli promosyon yarışında bankalar arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor.
Birçok özel ve kamu bankası, emekli maaşını kendi şubesine taşımak isteyen vatandaşlara sunduğu nakit ödeme tutarlarını yukarı yönlü revize etti.
YAPI KREDİ
30.000 TL'ye varan promosyon sunuyor. Ödeme tutarı maaş aralığına göre değişirken, bu imkan 3 yıl maaş taşıma taahhüdüyle veriliyor.
VAKIFBANK
Maaşını taşıyan SGK emeklileri için yeni fırsatını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinin yanı sıra VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılacak alışverişlerde 9 ay boyunca toplam 18.000 TL’ye varan ek kazanım imkânı sunuluyor. Böylece toplam avantaj 30.000 TL’ye ulaşıyor.
QNB
15.000 TL'ye kadar koşulsuz promosyon veriyor. Ek avantajlarla toplam ödeme 30.000 TL'nin üzerine çıkabiliyor.
ING
8.500 TL - 20.000 TL arası promosyon sunuyor. Ek kampanyalarla toplam ödeme 31.000 TL seviyesine kadar çıkabiliyor.
ALBARAKA TÜRK
20.000 TL'ye kadar promosyon ve ek ödüllerle toplamda yaklaşık 30.000 TL'ye varan ödeme fırsatı sağlıyor.
GARANTİ BBVA
15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve ek kampanyalarla toplamda 25.000 TL'ye kadar ödeme sağlıyor. Ek avantajlar kart kullanımı ve harcama şartlarına bağlı olarak değişiyor.
DENİZBANK
12.000 TL'ye kadar ana promosyon sunuyor. Ek ürün kullanımıyla toplam ödeme 27.000 TL seviyesine ulaşabiliyor.
İŞ BANKASI
15.000 TL'ye kadar nakit promosyon veriyor. Kart kullanımı ve ücretsiz işlemler gibi ek kampanyalar ile toplam tutar 25.000 TL seviyesine çıkabiliyor.
TEB
12.000 TL ana promosyon veriyor. Otomatik fatura talimatı gibi ek koşullarla toplam ödeme 21.000 TL'ye kadar yükseliyor.
AKBANK
8.250 TL ile 20.000 TL arasında değişen promosyon seçenekleri sunuyor. Fatura talimatı ve kart kullanımıyla toplam kazanç artırılabiliyor.
TÜRKİYE FİNANS
12.000 TL'ye kadar ana promosyon sunarken, fatura talimatı gibi ek şartlarla toplam ödeme 20.000 TL'nin üzerine çıkabiliyor.
ZİRAAT BANKASI
12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Standart kampanyalarla birlikte müşterilere ek avantajlar sunulabiliyor.
HALKBANK
12.000 TL'ye kadar promosyon sağlıyor. Banka, kamu bankaları arasındaki benzer seviyedeki ödeme politikasını sürdürüyor.