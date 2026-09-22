Emekli maaşını uçuracak formül! SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan milyonlarca çalışana kritik uyarı

SGK Uzmanı İsa Karakaş, emekli aylığının yalnızca ödenen prim gün sayısına göre belirlenmediğini, çalışma hayatı boyunca SGK’ya bildirilen kazançların da hesaplamada belirleyici rol oynadığını belirtti. Uzman isim, çalışanların hak kaybı yaşamaması ve yüksek maaş alabilmesi için bordrolarını ve e-Devlet kayıtlarını düzenli olarak kontrol etmesi gerektiğini vurguladı.

EMEKLİ MAAŞINDA KAZANÇ MATRAHI VE PRİM GÜNÜ DENGESİ

Emeklilik hesabında sigortalılık süresi ve prim gün sayısı kadar prime esas kazanç tutarı da kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.

Çalışanın uzun yıllar boyunca düşük kazanç üzerinden bildirilmesi, ileride bağlanacak emekli aylığının da düşük olmasına neden olabiliyor.

Uzun süre boyunca asgari ücret veya düşük matrah üzerinden yapılan SGK bildirimleri, emeklilikte alınacak maaşı doğrudan olumsuz etkiliyor.

Yalnızca "kaç gün prim ödendiği" değil, aynı zamanda "hangi kazanç üzerinden prim ödendiği" de emekli maaşını belirleyen en temel nokta unsurlar arasında yer alıyor.

ÇALIŞANLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KRİTİK BAŞLIKLAR

Bordro Kontrolleri: Çalışanlar her ay ücret bordrolarında yer alan maaş, fazla mesai, prim ve diğer ek ödemelerin SGK kayıtlarıyla tam olarak uyumlu olup olmadığını mutlaka incelemelidir.

Fazla Mesailer: Mevzuat kapsamında prime tabi olan fazla çalışma ücretleri, ikramiyeler ve bazı ek ödemeler SGK bildirimlerinde dikkate alınabildiği için düzenli fazla mesai yapanların bu tutarların bordroya doğru yansıtıldığından emin olması gerekiyor.

Fazla Mesai Hesabı: İş Kanunu'na göre haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma kabul edilirken, bu çalışmalar için saatlik normal ücretin yüzde 50 artırılması esas alınıyor. Örneğin saatlik ücreti 500 TL olan bir çalışanın 3 saat fazla mesai yapması halinde saatlik ödeme 750 TL'ye çıkıyor ve toplam brüt fazla mesai ücreti 2 bin 250 TL oluyor.

Ek Ödemelerin Durumu: Her ek ödemenin niteliği ve yürürlükteki mevzuata göre SGK matrahına dahil edilme şekli değişebileceğinden, her prim veya ikramiyenin otomatik olarak aynı oranda emekli maaşını artırmayacağı bilinmelidir.

e-Devlet Takibi: Çalışanlar SGK hizmet dökümlerini ve bildirilen kazançlarını e-Devlet üzerinden düzenli olarak takip ederek işveren tarafından bildirilen tutarların doğruluğunu görebilir.

Bordro İmzası: Uzmanlar, imzalanan bordroların içeriğinin dikkatle incelenmesini; eksik veya hatalı bildirim şüphesi durumunda ise SGK'dan bilgi alınmasını veya hukuki destek değerlendirilmesini tavsiye ediyor.