Emekli maaşları ne zaman yatacak?
Emekli maaşlarının ne zaman yatacağı, en düşük emekli maaşına gelen zammın ardından sorgulanmaya devam ediyor. Peki, emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yattı mı, ne zaman yatacak?
Emekli maaşlarının ne zaman yatacağı, en düşük emekli maaşına gelen zammın ardından sorgulanmaya devam ediyor. 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli maaşı tutarı için binlerce emekli, nisan ayı maaşlarının yatmasını bekliyor. Öte yandan ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanlar, yarın hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyelerini almaya başlayacak. SGK tarafından emeklilere verilen tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri belli oldu. Peki, emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yattı mı, ne zaman yatacak?
Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ödeme günleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Hem EYT'li olanlar hem de emekli aylığı alacak olan vatandaşlar tarafından beklenen emekli maaşı ödemeleri ve bayram ikramiyeleri, bayram nedeniyle öne çekildi. Peki, emekli maaşları ne zaman yattı mı, ne zaman yatacak?
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI YASALAŞTI
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE ÖDEMELERİ YARIN BAŞLIYOR
SSK kapsamında aylık alan emeklilerin maaşları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri yarın ödenmeye başlayacak.
Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olan vatandaşların emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri 14 Nisan'da (yarın) hesaplarına yatırılacak.