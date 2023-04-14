Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşlarının ne zaman yatacağı, en düşük emekli maaşına gelen zammın ardından sorgulanmaya devam ediyor. 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli maaşı tutarı için binlerce emekli, nisan ayı maaşlarının yatmasını bekliyor. Öte yandan ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanlar, yarın hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyelerini almaya başlayacak. SGK tarafından emeklilere verilen tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri belli oldu. Peki, emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yattı mı, ne zaman yatacak?